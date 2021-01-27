حكومة لا تتعب ولا تدرك المستقبل لماذا؟

آراء

إنه سؤال محير حقا والمسؤول عن ذلك هو اداء الحكومة او هذا التفكير الضيق الأفق الذي يجعل البلد في مرحلة اللاتخطيط ولكن هناك مبدأ آخر وهو ايجابي للتغير من حيث التقدم للاحسن وهذا ايضا لا يريدونه أصحاب النفوذ المهيمنون على اصحاب القرار. ان كل ما يريدون هو مكانك راوح والله لا يغير علينا، وهذا المبدأ المحبط والخطر لو استمر فسوف يؤدي بنا الى كوارث ليست ببعيدة من حيث توافر الامكانات المادية لتغطية ذلك المبدأ الخطر الذي يشجع على الكسل ويهمل تقدم البلاد ومستقبل الأجيال القادمة. إنه وضع محير يجب ان يوضع له حد وتغيير المسار الى التفكير السليم لأوضاعنا التي لا تسر والكل يتكلم عنها وكأنها من صنع اشباح وليس من صنع بشر مع وقف التنفيذ والترصد. لقد ناقش كثيرون من المتخصصين أوضاعنا ووضعوا كثيرا من الحلول لها ولكن كأنها للتسلية وتوضع في الرف للزينة ولا يفكر أحد حتى في نقاشها وليس تطبيقها فما الحل؟ الحل ان تعيد الحكومة حساباتها ووضع أسس للمستقبل وما يحتاجه البلد من تنمية في كل المجالات وإبعادها عن نظام المحاصصة وكذلك عن السياسة المملة. هذا كلام مهم ويجب خروج الحكومة من التفكير السلبي الى التفكير الايجابي والاتجاه الى التنمية الحقيقية والتي هي في متناول اليد من حيث الامكانات وكل ما تحتاجه الحكومة فقط ادارة وطنية حقيقية لا تلتفت الى أمور السياسة انما الى الأمور الاقتصادية وهي الأهم وهي تحقق الاستقرار السياسي ومستقبل البلد وتطلعات أجياله القادمة. لما فيه مصلحة البلد الحقيقية من اجل خير هذا الوطن الطيب. والله المستعان.

