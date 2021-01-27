الهوية.. والحلم العربي (2)

آراء

يقول علماء الاجتماع السياسي: «لا يمكنك ان تسبح في نفس ماء النهر مرتين»، أي ان الظروف الاجتماعية والحياتية التي تشكل هوية الانسان (السلف) وطبيعته الاجتماعية والنفسية في حينه تختلف كثيرا عن الظروف التي تشكل هوية «الخلف» لاحقا. ولذلك حينما نتطرق الى احلام الفرد العربي في مطلع القرن التاسع عشر آنذاك يجب ان نرجع للظروف السياسية والاجتماعية والجيو اقتصادية المحيطة، كان المواطن العربي آنذاك ضمن الهوية الاسلامية حيث يعيش في كنف الخلافة الاسلامية ورئيس دولته -ان صح التعبير -آنذاك هو الخليفة الاسلامي الذي يحكم نيابة (خلافة) لرسول الاسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهنا كان المواطن عرفا خاضعا للهوية الدينية الاسلامية ولكن هذه الدولة ظروفها وتبعات الاذعان لها والعيش فيها كانت صعبة جدا في آخر ايامها حيث الفقر والتخلف والأوبئة والشقاق والتمزق ما أفقد هذا المواطن الفرد مقومات الرضا والخضوع لهذه الدولة وهويتها ما استدعى لجوئه لهوية فرعية أدنى علها تحقق حلمه في الاستقرار والكرامة والتنمية. وبحث الانسان العربي المسلم عن الامان الاجتماعي والمعيشي وطموحاته في ذلك تزامن واجتمع مع السعي الحثيث للمستعمر الاوروبي في التوسع والسيطرة، ما شجع توجه الانسان والفرد العربي المسلم للتوجه لهوية فرعية أقل وهي الهوية القومية العربية لتحقيق الحلم في العيش الرغيد. ومنها بدأ بتقمص هذه الهوية «القومية العربية» ليبدأ مرحلة جديدة ولمدة قرن من الزمان مضى في سبيل تحقيق الحلم. فهل حققَ شيئا من حلمه، أم سيتحول الى هوية فرعية أدنى لنيل ذلك الحلم؟

سنرى ذلك مع جريان النهر.

