loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بداية السطر

فائدة حُسن الظن

ناصر الرشيدي
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 27 يناير 2021

فسر الظن في القرآن الكريم بأنه إما الشك وإما اليقين وإما التهمة وإما الحسبان أو الكذب، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: {إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } متفق عليه.
وقد قال  ابن مسعود رضي الله عنه {والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى، ولا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله - عز وجل- ظنه وذلك لأن الخير في يد الله وحده }، كما أوضح ابن القيم عن إذا أحسن الظن وهو أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه، فأنه يجازيه على إحسانه، ولا يخلف وعده ويقبل توبته، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه.
و المؤمن الذي يوقن بأن بعد الكسر جبراً، وأن بعد العسر يسراً وأن بعد التعب راحة وبعد الدمع بسمة وبعد المرض شفاء هو المؤمن الصالح، لذا يجب على المؤمن أن يتحلى بحسن الظن في كل وقت وحين ومهما كانت الصعاب أمامه لأنها سبيل لدخول الجنة.
* * *
يقول ابن وهيب الحميري في حسن الطن بالله:
وإني لأدعو الله حتى كأنني
أرى بجميل الظن ما الله فاعله
أمد يدي في غير يأس لعله
يجود على عاص كمثلي يواصله


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة