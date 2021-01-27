فائدة حُسن الظن

آراء

فسر الظن في القرآن الكريم بأنه إما الشك وإما اليقين وإما التهمة وإما الحسبان أو الكذب، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: {إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } متفق عليه.

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه {والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى، ولا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله - عز وجل- ظنه وذلك لأن الخير في يد الله وحده }، كما أوضح ابن القيم عن إذا أحسن الظن وهو أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه، فأنه يجازيه على إحسانه، ولا يخلف وعده ويقبل توبته، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه.

و المؤمن الذي يوقن بأن بعد الكسر جبراً، وأن بعد العسر يسراً وأن بعد التعب راحة وبعد الدمع بسمة وبعد المرض شفاء هو المؤمن الصالح، لذا يجب على المؤمن أن يتحلى بحسن الظن في كل وقت وحين ومهما كانت الصعاب أمامه لأنها سبيل لدخول الجنة.

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يقول ابن وهيب الحميري في حسن الطن بالله:

وإني لأدعو الله حتى كأنني

أرى بجميل الظن ما الله فاعله

أمد يدي في غير يأس لعله

يجود على عاص كمثلي يواصله

