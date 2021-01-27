التعاون بين السلطتين مطلب شعبي

آراء

إن التَّعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد الذي حظي بثقة سمو الامير حفظه الله وتكليفه في المرحلة المقبلة باختيار الحكومة التي نتمنى لسموه التوفيق في اختيار حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة والطائفية والقبلية، لا شك أن هذا التعاون سيكون ضرورة من ضرورات المرحلة السياسية التي نعيشها حاليا في الكويت، وذلك حتى نرسخ استمرار النهج الديموقراطي ونسعى الى استقرار كويتنا الغالية بعد مرحلة تأزيم افرزت مشكلات لا حصر لها، ولنحمد الله على ما أسبغ علينا من نعم الأمن والاستقرار، فالجميع يتمنى من الحكومة المقبلة بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد التعاون مع مجلس الامة بكل جد وإخلاص بما يصب في مصلحة الوطن، وذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون، لتحقيق الرؤى المنشودة التي يتطلع إليها الجميع بكل شغف، فبعد المشاركة الشعبية الواسعة لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يطمح الشعب الكويتي الى مواصلة العمل والعطاء بين السلطتين، لان مواصلة مسيرة التنمية والبناء تحتاج مزيدا من الجهود بروح الفريق الواحد بعيدا عن التلويح بالاستجوابات العشوائية وغير المنطقية على حساب الإنجاز وحل المشكلات المتراكمة، فالحقيقة اننا نريد من الجميع ان يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، لان المرحلة الآنية والظروف المحيطة بنا تحتاج مزيدا من الهدوء وحسن النوايا، بعيدا عن منطق التأزيم ولذلك يجب مد جسور التعاون لانجاز المشاريع التنموية ودعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات الفاعلة من أجل دعم ورعاية كافة شرائح المجتمع.

إن الشعب الكويتي يعقد آمالاً كبرى في هذا المجلس ممثلاً في أعضائه الذين اختارهم الشعب الكويتي وحملهم الأمانة وتوسم فيهم أداءها على أكمل وجه وأتمه، فالشارع الكويتي ينظر بعين الأمل والرغبة في تسريع عجلة التطوير وتفعيل دور وأهمية العمل مجلساً وحكومة وجعلهما في تناغم يضمن تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن، لذلك من المهم تجديد مفهوم الخطاب السياسي من المجلس وهو ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها، فكلنا أمل أن يكون خطابنا السياسي الجديد منصبا نحو التعاون المثمر والتهدئة والعمل الجاد، فالجميع شريك في بناء ورفعة وطننا الحبيب وهذا واجب لا يمكن التغاضي عنه.

إن تطلع الشعب الكويتي إلى مجلس الأمة في الوقت الحالي موسوم بعنوان «التعاون مطلب شعبي»، فعليه أن يتبنى ما هو مُستحق على المستوى الوطني، لا الجنوح نحو القضايا الهامشية ولا إلى التناكف السياسي الذي أضاع الجهد الوقت، فالمطلب هنا ان يقوم المجلس بحمل هموم الشعب على عاتقه، ويجتهد في تلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته ومتطلباته، ولذلك أرى أن مفهوم الديموقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن وتنميته.

كما أن تضافر الجهود بين الجميع، من شأنه النهوض والارتقاء بالعمل التشريعي، وان يحقق نجاحًا في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.

إننا متفائلون بالمرحلة القادمة بأن يسودها التعاون بين السلطتين لتنطلق المسيرة المباركة يدا واحدة، بمشيئة الله، لنصنع معا واقعا جميلا وغداً مشرقاً ومستقبلاً واعداً لوطننا الغالي.

