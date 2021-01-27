مليار دينار أنفقتها البنوك خلال أزمة «كورونا»

مال وأعمال

قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، ان عمليات الاحتيال المصرفي خلال 2020 تكاد لا تذكر والبنوك نجحت في كثير من الأحيان في استرداد الأموال بسرعة كبيرة، موضحا أن كلها كانت بسبب قصور من العملاء وليس بسبب الأنظمة المصرفية.

وأضاف خلال مؤتمر اطلاق حملة «لنكن على دراية» أمس، أنه «وصلتني رسائل احتيال كما تصل الى الكثيرين من أفراد المجتمع في الكويت، وتواصلنا مع الجهات المعنية والأمنية لتزويدها بالمعلومات للحد من هذا الأمر».

ولفت العبيد الى أن العملات الافتراضية غير مرخصة ولا يوجد في الكويت قوانين تنظم التداول بها، حيث خاطب «المركزي» المصارف بضرورة توعية العملاء بالابتعاد عنها بسبب عدم وجود ضوابط ناظمة لها.

وأشار الى أن جمهور القطاع المصرفي يشكل شريحة واسعة ومؤثرة من جميع فئات المجتمع، مشيرا الى أن ما يعزز من أهمية حملة «لنكن على دراية» الثورة الاعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام الجمهور بالتفاعل مع أي رسائل تصلهم وبالتالي التجاوب معها في هذا الأمر، ولذلك فإن الأمر يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لبنك الكويت المركزي كجهة رقابية الى جانب القطاع المصرفي.

وذكر أن «المركزي» ملتزم منذ فترة بعملية التواصل والتفاعل مع الجمهور وعملية الشفافية والوضوح في ايصال الرسائل التوعوية وهو النهج المتبع منذ سنوات.

وأوضح العبيد أن الحملة أعدت من قبل «المركزي» وأطلقها اتحاد المصارف بمساهمة جميع البنوك، موضحا أن الحملة كان من المفترض أن تنطلق العام الماضي ولكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا، مبينا أن رؤيتها تتمثل في تعزيز الثقافة الائتمانية والمصرفية والمالية عند جمهور العملاء.

وذكر أن الحملة تسلط الضوء على عملية الاقتراض والتمويل بشتى الأنواع، وخصوصا التي تمس الأفراد، وتنبيههم الى حقوقهم والتزاماتهم، كما تشمل العديد من الارشادات لتعزيز ثقافة الادخار لدى الأفراد، الى جانب المخاطر التي تنطوي عليها وخصوصا عمليات الاحتيال.

ولفت الى أن المركزي أصدر تعليمات خاصة تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون لهم نصيب من هذه الحملة.

وبدوره، قال رئيس اتحاد المصارف، عادل الماجد، ان البنوك الكويتية قدمت مليار دينار، 400 مليون دينار كلفة تأجيل فوائد وأرباح القروض لتخفيف العبء عن المقترضين خلال أزمة كورونا، و600 مليون قدمتها مساعدات للمستشفيات وخدمات أخرى خلال السنوات الماضية.

وذكر أنه حملة «لنكن على دراية» الأكبر من نوعها بين الدول العربية، وتهدف الى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وبيّن أن أهداف الحملة تشمل كذلك ادراك المبادئ والمفاهم الأساسية في المجال المالي والمصرفي وتوعية الأفراد باهمية الادخار والاستهلاك بشكل يحقق قيمة مضافة للفرد والمجتمع، والتحذير من مخاطر الاستثمار، وتبيان الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم العملاء بطريقة الشكاوى.

وأوضح أن الحملة ستقدم فلاشات توعوية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للبنوك واتحاد المصارف، كما سيتم انشاء منصة للثقافة المالية تحت اسم «دراية كويت» ستبين جميع حقوق وواجبات العملاء وتفاصيل الحملة الى جانب التطبيق الخاص بالحملة.

ولفت الى أن المصارف لاحظت قصورا ثقافيا لدى العملاء خصوصا من الناحية الأمنية ضاربا المثل بأن احدى العميلات اسجابت فورا لطلب متصل اخبرها بفوزها بجائزة مالية وزودته برقم بطاقتها البنكية ورقم الـ»OTP»، مشددا على أن البنوك لا تطلب من العملاء أبدا أي أرقام سرية.

وبيّن الماجد أنه فيما يتعلق بموضوع غسل الأموال، فإن هناك جهلا كبيرا بالمسؤوليات التي يجب على العميل الالتزام بها، حيث يبرر البعض وجود مبالغ كبيرة بحساباته بتبريرات واهية من دون تقديم أي أدلة تثبت مصدر الأموال وهو ما يستوجب تحويلهم الى الجهات المختصة.

وقال ان البنوك منعت التعامل مع الشركات التي تتعامل بالبيتكوين، لافتا أن العمل بالعملات الافتراضية مغامرة.

وأشار الماجد الى أن توجه الكثير الى شراء سلع فاخرة ومنها ساعات بع انتهاء الحظر يعود الى أنهم لديهم أموال ويودون الاستئناس، لافتا شاهدنا الطوابير التي كانت على بعض المتاجر، لافتا الى أن التوعية بضرورة الادخار لا يزال أقل من المستوى المطلوب على الرغم من وجود أوعية ادخارية كثيرة لدى البنوك.

