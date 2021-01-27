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مال وأعمال

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الصقر: رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية


أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك الوطني شريك أساسي في جميع مبادرات المركزي والتي تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت بالاضافة الى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين كافة شرائح المجتمع. وأضاف أن البنك يدعم وبقوة جهود بنك الكويت المركزي الرامية الى زيادة مستويات الشمول المالي باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن البنك لن يدخر أي جهد في سبيل مساندة المركزي في العمل على ترسيخ مكانة الكويت كواحدةٍ من أكثر البلدان حول العالم أمانا وكفاءة في تنفيذ التعاملات المالية والمصرفية.


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