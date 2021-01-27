«بيتك تكافل» طرحت وثيقة التأمين لـ«المنزلية»

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» قتيبة النصف أن لوثيقة تأمين العمالة المنزلية منافع عديدة لصاحب العمل والعامل، مبينا ان ذلك يأتي ضمن جهود الشركة لتقديم خدمات جديدة وتعزيز محفظتها التأمينية، لتشمل مجالات متنوعة وثيقة الصلة باهتمامات وحياة العملاء اليومية، وبتغطيات تأمينية منافسة تدعم الحصة السوقية.

وأضاف: «من منطلق ايمان شركتنا بتقديم أفضل الحلول للعملاء وخاصة في الفترة الحالية والتي تشهد بدء استقدام العمالة المنزلية حيث تعتبر وثيقة تأمين «العمالة المنزلية» من شركة «بيتك تكافل»، من التأمينات ذات المنافع العديدة لرب العمل، وللعمالة المنزلية، بناء على دراسات ومتابعات للسوق، فهي تساهم في تخفيف التكاليف المفاجئة، وتعد ضمانة للكفيل «رب العمل» من أي تكاليف قد يتكبدها بسبب أي أضرار تصيب العاملين لديه في المنزل، كما ان الوثيقة توفر الحماية للعمالة المنزلية من أخطار قد تتعرض لها خلال العمل. مدة الوثيقة سنتان، وتكلفتها 11 دينارا فقط، والمستندات المطلوبة لاصدارها لا تزيد عن الأوراق الثبوتية للكفيل والعامل. وكذلك يمكن الآن الحصول على وثيقة العمالة المنزلية بمجرد ارفاق جميع المستندات المطلوبة خلال موقعنا الالكتروني وتطبيقنا.

وتؤكد الشركة استمراها في تطوير وثائقها للتأمين، وادخال تعديلات مبتكرة عليها، لتحقق المزيد من المزايا للفرد والعائلة والمجتمع. كما تحرص «بيتك تكافل» على زيادة البرامج والمزايا لتتناسب مع جميع الشرائح، حيث تواصل الشركة سعيها الدائم لخدمة عملائها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، عبر الاستمرار في سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل.

