«التجارة»: 1.3 مليون دينار رسوم وسم 22.3 طناً من المعادن الثمينة

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن اجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال العام الماضي (2020) بلغ نحو 22.3 طناً حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1.3 مليون دينار.

وذكرت (التجارة) في بيان صحافي أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 13.2 طناً حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 662 ألف دينار، موضحة أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 1.040 طن في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 1.5 طن.

وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 6.2 أطنان في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 1.9 طن، مبينة أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 164 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 2.2 طن.

وأشارت الى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 6201 كيلوغرام والسبائك الفضية الموسومة بلغت 1274 كيلوغراماً حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 322.8 ألف دينار.

وأفادت الوزارة بأن كمية الفضة الموسومة خلال العام الماضي بلغت 1587 كيلوغراما حصلت رسوما عنها بنحو 4908 دنانير.

