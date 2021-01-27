«هيئة القرآن» أصدرت كتاباً باللغة الفرنسية

وطن النهار

صرح مدير ادارة العناية بالقرآن الكريم وعلومه بالهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما د. سعد الشنفا بأن الهيئة اصدرت كتابا جديدا بعنوان 100 حجة في صدق نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- باللغة الفرنسية.

وأوضح خلال تصريحه ان هذا الكتاب من الكتب المعاصرة باللغة الفرنسية يثبت من خلال الأدلة العقلية القطعية ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن الا ان يكون نبياً مرسلاً من رب العالمين فهو يرد على اكثر شبهات المستشرقين والمنصّرين ضد نبوة محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم خاصة ودين الاسلام بشكل عام.

