المزيني: أكثر من 15 لتراً.. متوسط استهلاك الفرد من الزيت في الكويت

وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المياه د. صالح محمد المزيني ان استهلاك الكويت من زيوت الطعام ارتفع في الآونة الاخيرة الى آلاف الأطنان معلنا ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الزيت الى 15 لترا في العام مقارنة بـ 5 لترات في فترة الستينيات من القرن الماضي وذلك نتيجة اختلاف نمط الغذاء والاقبال الكبير على الوجبات السريعة الجاهزة.

وبين د. المزيني في بيان صحافي امس بمناسبة انعقاد البرنامج التدريبي الافتراضي «الوقود الحيوي مصدر آخر للطاقة المتجددة وحماية لمصادر المياه» والذي نظمته جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة جرين ويف الدولية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ان «البرنامج ناقش كيفية حماية شبكات الصرف الصحي وجون الكويت من زيوت الطعام المستعملة بحضور موظفين من مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة في الكويت كوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية ووزارة الكهرباء والماء ومشاركة نخبة من الكوادر العاملة في مجال شبكات المياه والصرف الصحي المائية فضلا عن المسؤولين عن ادارة النفايات السائلة والمهندسين والباحثين والمستشارين والمراقبين البيئيين والخبراء العرب في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الاردنية والمملكة المغربية ودولة فلسطين».

وأوضح ان «أكثر من 80% من زيوت الطعام المستعملة يتم صرفها في شبكة توزيع الصرف الصحي بالاضافة الى المجاري التي تصب في جون الكويت ما ينتج عنه مشاكل بيئية عدة وعلى سبيل المثال انسداد شبكات الصرف الصحي المائية بشكل دوري وينتج عنه ارتفاع في احمال شبكة توزيع يسبب الانسدادات المتتالية والمتكررة ما ينعكس سلبا على كفاءة الشبكة وجودة المياه المعالجة بالاضافة الى الأخطار التي تهدد موارد مياه الشرب نتيجة لذلك»، مضيفا ان «الكويت تعاني فجوة كبيرة في الاستفادة من زيوت الطعام المستعملة مع العلم انه من الممكن تدويرها وتحويلها الى وقود حيوي وصناعات اخرى ولا توجد قوانين في الكويت تسمح بتداول الوقود الحيوي الناتج عن مخلفات زيوت الطعام ولهذا يتم تصديرها الى خارج الكويت ورغم اهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فان الدراسات التي تناولته محدودة مع انه ثروة مالية كبيرة من الممكن ان تدر دخلا قوميا للبلاد».

وحث المزيني المواطنين على المشاركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحملات عدم التخلص من زيوت الطعام المستعملة في شبكات الصرف الصحي والمجاري المؤدية الى جون الكويت «حتى لا تعيق هذه الأمور صيانة الشبكات المائية وتؤثر على عدم كفاءة معالجة المياه ووقف هذه الأعمال ينعكس بشكل ايجابي على اداء الشبكات والمخارج المؤدية الى الجون».

وفي سياق متصل، اكد المهندس رائد الأحمد عضو مجلس ادارة جمعية المياه على ضرورة الاستفادة من زيوت الطعام المستعملة، لافتا الى ان «تصريفها في شبكات الصرف الصحي المائية يسبب انسدادا جزئيا او كليا لتلك الشبكات فضلا على انها قد تصل الى البيئة الساحلية وتلويثها وهذا خطر بدوره على مصادر المياه العذبة»، مشيرا الى ان «البرنامج التدريبي ينسجم مع توجهات الدولة والممثلة بالهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة البرلمانية بعدم صرف الزيوت المستعملة في جون الكويت وانما ايجاد حلول هندسية مناسبة للاستفادة منها وانسجاما مع رؤية الكويت 2035 في حماية مصادر المياه». وذكر الاحمد ان «البرنامج ناقش خلال 4 ايام عددا من الموضوعات منها التعريف بالآثار المحتملة لزيوت الطعام المستعملة على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي المائية وتزويد المتدربين بمعلومات كافية عن تقنيات تدوير زيوت الطعام المستعملة والتقنيات الذكية المستخدمة وشرح الخيارات الملائمة بحثيا لدرء خطر زيوت الطعام المستعملة عن مصادر المياه، فضلا عن منح المتدربين والمشاركين شهادات في مجال البرنامج معتمدة من الجهات المنظمة».

