«الصحة»: 505 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و3 حالات وفاة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء تسجيل 505 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 162282 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 957 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6022 حالة.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8426 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1479530 فحصا لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5?9 في المئة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق امس شفاء 537 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155303 حالات.

