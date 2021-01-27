«البلدية»: توفير «الفوط» الصحية شرط لاستمرار عمل الصالونات

وطن النهار

أكد رئيس قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عبدالله جابر انه في حال عدم قيام اصحاب الصالونات بتوفير الفوط الصحية ذات الاستخدام للمرة الواحدة للزبون فإنه سيتم تحرير محضر مخالفة مباشرة لصاحب الترخيص كما انه اذا استدعي الامر سيكون هناك امر مباشر وفوريا باغلاق الصالون كنوع من تشديد العقوبة، لاسيما اننا الان في فترة استثنائية ولا يوجد فيها اي تهاون او استهتار. وأوضح جابر في تصريح صحافي ان الصالونات التي يتم تحرير مخالفات لها بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية ستكون تحت المراقبة من قبل مفتشي البلدية، مؤكدا ضرورة تعقيم المواد المستخدمة في الصالونات باستمرار حتى لا يتفشى الوباء بين الزبائن.

وأشار الى ان مفتشي الرقابة من خلال جولاتهم المستمرة على الصالونات يطالبونهم بضرورة الالتزام بالنشرة التي تم اعتمادها من قبل الجهات الصحية بشأن كيفية عدم انتقال العدوي بين الزبائن في ظل تفشي فيروس «كوفيد - 19»، لافتا الى ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة بحذافيرها من اجل صحة وسلامة العاملين والزبائن وحتى لا ينتشر الوباء بينهم.

وطالب جابر اصحاب الصالونات بضرورة توعية وتثقيف جميع العاملين بضرورة استخدم الفوط الصحية ذات الاستخدام للمرة الواحدة لانها تعمل على عدم انتقال الفيروس بين الزبائن وعلى تعقيم المواد باستمرار ومن اجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

