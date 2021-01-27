«الأيادي الخضراء» كرّم «المتطوع الصغير»

وطن النهار

تحت رعاية المربية الفاضلة «ماما انيسة»، وحضور وليد الانصاري مدير ادارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب، اقام فريق «الأيادي الخضراء» البيئي التطوعي فعالية تكريم «المتطوع الصغير»، في فندق «كوستا ديل سول» في منطقة الشعب.

تضمن الحفل عدة فقرات بينها كلمة مسجلة لماما انيسة، وكلمة المتطوع الصغير، وعرض فيلم عن منطقة الأندلس الصحية «صديقة البيئة»، وقصيدة شعرية، ومشهد تمثيلي، الى جانب عرض مبادرات المتطوع الصغير، وجولة في الورشة والمعرض، وقدمت فقرات الحفل مريم الرشيدي، وقامت بالاشراف هيفاء العامري نائب رئيس الفريق.

وفي هذا الجانب ثمنت د. سامية السعيدان رئيس فريق «الأيادي الخضراء البيئي» التطوعي التعاون المثمر من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تشجيع كافة مجالات العمل التطوعي، معبرة عن شكرها وتقديرها للمربية الفاضلة ماما انيسة التي حرصت على رعاية هذه الفعالية دعما وتشجيعا لأحبائها الأطفال.

ولفتت السعيدان الى ان تكريم المتطوع الصغير جاء ضمن اولويات فريق «الأيادي الخضراء» البيئي، من اجل غرس قيم التطوع والتحفيز لدى الناشئة والأطفال لمواصلة العطاء من اجل خدمة البلد من خلال انشطة العمل التطوعي، مؤكدة ان الفريق سيواصل مسيرته في احتضان ودعم ورعاية الفعاليات البيئية التي تساهم في رفع الوعي لدى المجتمع.

