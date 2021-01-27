الذهب صعد بفضل آمال التحفيز الأميركي

مال وأعمال

ارتفع الذهب إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أميركية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب. هذا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.33 دولاراً للأونصة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1856.80 دولاراً. وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 في المئة ما يزيد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

