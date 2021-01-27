93 مليون دينار أرباحاً تشغيلية لـ«بوبيان»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا تشغيلية في عام 2020 بلغت حوالي 93 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 9.66 فلوس مع التوصية بتوزيع 5% اسهم منحة وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم والكويت بسبب التداعيات غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم وأدت الى تعطل شبه كامل لجميع مرافق الحياة.

في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 59 مليون دينار لينهي العام الماضي بصافي ربح قدره 34.4 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الشايع تعليقا على ذلك «بحمدالله استطعنا اعتمادا على خبرات السنوات الماضية والتعامل باحترافية مع جميع نتائج جائحة «كوفيد- 19» من مواصلة تحقيق نتائج متميزة ونأمل عودة القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية».

وأضاف «بطبيعة الحال كان من الضرورى تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالى للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لازمة كورنا الحالية وهو أمر طبيعي نتيجة الأزمة التى تعتبر الأولى من نوعها التى نمر بها في العصر الحديث».

واشار الشايع إلى ارتفاع اجمالي الاصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان حتى نهاية العام الماضي إلى 6.4 مليارات دينار بنسبة نمو 21% وذلك مع استحواذ بنك بوبيان على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام وكذلك النمو فى محفظة تمويل الأفراد وتمويل الشركات فى الكويت بنسبة 14% و 11% على التوالي.

من جهة أخرى، فقد بلغ اجمالي ودائع العملاء 5.1 مليارات دينار بنسبة نمو 17% فيما بلغت محفظة التمويل 4.8 مليارات دينار بنسبة نمو 26% وبلغت الايرادات التشغيلية 167 مليون دينار بنسبة نمو 15%.

أمــا على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى لتتجاوز 10%، بينما ارتفعت حصته من تمويل الأفراد لتتجاوز نسبة 14% ليصبح بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث الحصة السوقية لمحفظة التمويل المحلية.

واوضح الشايع إلى انه بالرغم من قوة المركز المالي للبنك وكفاية رأسماله ونمو حجم اعماله وارباحه التشغيلية الا انه تقرر عدم توزيع ارباح نقدية لهذا العام من اجل تدعيم ميزانيته اخذا بعين الاعتبار ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي بفعل جائحة كورونا لم يتم تجاوزها بالكامل بعد.

«بوبيان» والتعامل مع الأزمة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد إن موارد البنك البشرية أثبتت خلال الأزمة قدرتها على مواجهة المصاعب والمخاطر التى سببها انتشار فيروس كورونا والدليل أن البنك استمر في أداء مهامه على أكمل وجه دون تقصير في حق العملاء بسبب المهارات التى أبداها الموظفون العاملون خلال الأزمة.

واستعرض الماجد أبرز ما قام به البنك خلال الأزمة حيث كانت البداية مع مشاركة البنك في تمويل الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة 10 ملايين دينار تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وظف البنك الإمكانات لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء إلى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع عدم احتساب أي أرباح إضافية على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

وأشار الماجد إلى أن بوبيان خلال هذه الأزمة جنى ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية حيث وضح ومنذ بدئها تزايد الاقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية سواء من خلال موقع البنك أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

وخلال شهر إبريل من عام 2020 بدأ البنك في استقبال طلبات التمويل بشروط ميسرة التى أعلن عنها بنك الكويت المركزي ضمن الحزمة الاقتصادية لدعم الشركات والعملاء المتضررين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جراء الأزمة الحالية.

ووجه الماجد الشكر لجميع الجهات التى أدارت الأزمة لاسيما العاملين في الصفوف الأمامية كما وجه الشكر لبنك الكويت المركزي لما اتخذه من إجراءات اسهمت في تخفيف حدة الازمة.

إنجازات مستحقة

وأشار الماجد إلى ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي من بينها نجاح بنك بوبيان إقليميا وعالميا في تغطية الاكتتاب في أول اصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليارات دولار أي اكثر من 6 أضعاف المبلغ المستهدف (750 مليون دولار أميركي) والتى تم ادراجها في بورصة إيرلندا.

وأكد أن «تعزيز نسبة ملكيتنا في بنك لندن والشرق الأوسط سيمكننا من تطوير أعماله ودفع النمو في كلا البنكين»، مشيرا إلى أنه وبعد الانتهاء من الاستحواذ يعتزم بنك بوبيان أن يستمر بنك لندن والشرق الأوسط في العمل كبنك مستقل ضمن مجموعة بنك بوبيان.

وأشار الماجد الى انطلاق عمليات الحفر والبناء في المبنى الجديد للبنك الذي يتوقع أن يكون جاهزاً لاستقبال موظفي بوبيان خلال 4 سنوات ان شاء الله حيث تم تصميم المبنى الذي يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ليكون بمثابة أيقونة فنية مستوحاة من شعار البنك.

