حرب الحاويات الفارغة

مال وأعمال

أدى النقص الحاد في الحاويات إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير البضائع المشتراة من الصين.

تلك المشكلة تركزت في آسيا، حيث أدى الوباء والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المتكافئ إلى ظهور هذه المشكلة، على الرغم من إصابة أجزاء أخرى من العالم أيضاً.

في ديسمبر، كانت أسعار الشحن الفوري أعلى بنسبة 264% لطريق آسيا إلى شمال أوروبا، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما ذكره، مدير حلول استخبارات المخاطر في شركة مخاطر سلسلة التوريد Resilience36، ميركو وويتزيك، بالنسبة للطريق من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، ارتفعت الأسعار بنسبة 145% على أساس سنوي.

ارتفعت أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 300%، حسبما قال مارك ييغر، الرئيس التنفيذي لشركة Redwood Logistics، لشبكة CNBC، مضيفاً أن الأسعار الفورية تصل إلى حوالي 6000 دولار لكل حاوية مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 1200 دولار. وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».

وأكد أن «السبب في ذلك هو أن الصينيين يتصرفون بقوة في محاولة استعادة الحاويات الفارغة... ومن الصعب الحصول على حاوية للمصدرين الأميركيين»، مضيفاً أن 3 من أصل 4 حاويات من الولايات المتحدة إلى آسيا «يعودون فارغين».

