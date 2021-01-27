«stc» شاركت في حلقة نقاشية حول الأمن السيبراني

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في الجلسة النقاشية التي اقامتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) حول أمن المعلومات في اطار برنامج Brilliant Minds تحت عنوان (خلك أونلاين بأمان)، وذلك عبر جلسة مباشرة على حساب الجامعة الرسمي على انستغرام، حضرها طلاب الجامعة وعدد كبير من المتابعين للمنصة.

خلال الجلسة التثقيفية، قام مدير عام الأمن السيبراني في stc، المهندس عيسى السويط، بتبسيط المفاهيم الكامنة وراء الأمن السيبراني للجمهور، مستعرضاً سبل معالجة المخاطر والتحديات الإلكترونية التي قد يواجهها الأفراد والشركات في الكويت. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR) القائمة على استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي في الكويت.

وفي بيان لها، سلطت stc الضوء على تأثير زيادة الهجمات الإلكترونية على الأمن السيبراني، مشيرة الى ضرورة أن يكون الأفراد والشركات على وعي والمام بكيفية حماية أنفسهم وتحديد التهديدات المحتملة.

وحول أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات، ناقش السويط بعض الأدوات المتاحة عبر الإنترنت والمصممة لحماية المعلومات وسريتها، بالإضافة إلى النصائح الاحترازية لتجنب الوصول لغير المصرح لهم. وعلى خلاف المستخدمين الفرديين، تتطلب الشركات أساليب متقدمة للحماية والمراقبة المستمرة للحفاظ على مستويات أمان عالية. وبناءً على ذلك، أوضح بعض الأساليب والانظمة المبتكرة التي توفرها حلول stc لحماية العملاء من الهجمات الإلكترونية، والأساليب التي قد يستخدمها المخترقون لاختراق جدران الحماية للشركات والحسابات الخاصة.

ومن جهته، قال المهندس فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة stc: «تتضاعف هجمات الأمن السيبراني بوتيرة سريعة وتستهدف المستخدمين من خلال برامج خبيثة ومواقع اجتماعية وهجمات الابتزاز. مع تزايد الطلب على الخدمات عبر الإنترنت، يقوم المستخدم بإدخال معلومات خاصة وسرية من خلال منصات الإنترنت التي نعتمد عليها يوميًا. لذا من المهم أن نلم بالوسائل الضرورية ونطبقها لحماية بياناتنا وأن نتخذ الإجراءات الاحترازية الإضافية للتأكد من عدم كشف معلوماتنا لأولئك الذين قد يستخدمونها لتحقيق مكاسب خاصة.

