مال وأعمال

بالاعلانات المختلفة لتحول الشركات النفطية نحو الاستثمار في الطاقة المستدامة والمتجددة نجد ان مؤسسة البترول الوطنية لا تزال تعمل وتستثمر في النفط فقط دون اي رؤية نحو التحول للطاقة المستدامة والمتجددة كأن لا يوجد لديهم اي استشراف للمستقبل الاقتصادي لسوق الطاقة. اصبح النفط اليوم ليس الطاقة المفضلة للكثير من الشركات التي تصنع وسائل النقل بل عندما نعلم ان الطاقة من النفايات المنزلية لها تأثير افضل بيئياً وعمليا على المدى البعيد لانتاج الطاقة وكانت هناك محاولة طموحة في عام 2019 لتطبيق خطة لتحويل النفايات المنزلية لطاقة وللاسف تم عرقلة المشروع وعدم ظهوره للنور لاسباب مختلفة وهي ليست السابقة التي يتم فيها عرقلة اي مشروع طموح. مشكلتنا عندما لا نشاهد ماذا يجري حول العالم من تحول للطاقة والاصرار على ابقاء النفط هو عصب الاقتصاد وليس هذا فقط فنحن لم نطور من الصناعات النفطية واعتمادنا الاساسي هو تصدير النفط الخام فقط دون اي شيء اخر. نحن لا نرى حجم القدرة لدينا والكفاءات الوطنية التي تبدع لو فتح لها المجال لتطوير مصادر الطاقة ومصادر الدخل فالرهان هو على الشباب فهم عماد المستقبل لهذا الوطن. للاسف عندما تكون حياة هؤلاء الشباب بين البحث عن مصدر دخل ووظيفة وايجاد سكن مناسب لعدم قدرتهم على شراء المنزل وسوء التعليم لابنائهم فيضطرون للجوء للقطاع الخاص التعليمي وتغلق امامهم العديد من النوافذ ويتوقف فيهم الحال فقط لمحاولة الحياة بصورة كريمة هؤلاء اليوم هم شموع تحترق وستنتهي يوما ما ان لم يتم تداركها واحياؤها. عصب الاقتصاد الكويتي ليس النفط بل العقول الشابة التي تحتاج الاحتواء وتوفير سبل الحياة الكريمة لها وهي رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان يثق في الشباب القادم فلديهم الكثير للعطاء وهم الاجيال القادمة ومن سيسلم الامانة لمن هم بعدهم. التنمية لا تكون ابدا في طرق ومبان وجسور فالتنمية الحقيقية هي الاستثمار في التعليم ودعم الشباب الكويتي الذي انهك في جميع النواحي بصراعات لا دخل له فيه.