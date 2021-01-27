قطر: «آلية فض النزاعات» الخليجية تضمن عدم تكرار الأزمة

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: اكدت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر ان «العمل المشترك والمستمر» يمنع تكرار الازمة الخليجية فيما دانت قطر بشدة محاولة الاعتداء الحوثية على العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الخاطر في تصريحات نشرت على صفحتها الرسمية بتويتر ان «الضمانة حقيقة» لعدم تكرارا الازمة الخليجية «هي العمل المشترك والمستمر، وكان هناك حديث واضح جدا فيما يتعلق بالوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون والتي تنص على عدد من الآليات منها آليات فض النزاع وبناء على هذه المعطيات نحن متفائلون بالنسبة للمستقبل» وتابعت قائلة «وكان الحديث كذلك عن محاولة حل المسائل والملفات العالقة على المستوى الثنائي وهذه نقطة مهمة وأعتقد أنها تمثل تغيرا جوهريا مما رأيناه على سبيل المثال بعد إنهاء الأزمة الخليجية في عام 2014».

وأضافت «إذا كان هناك ما يخض دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون حينها تناقش في إطار آليات مجلس التعاون».

في غضون ذلك تتلاحقُ الإدانات للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الهجومية.

وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة تعتبر الهجوم الصاروخي «عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية».

وجدد البيان موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعلن السبت اعتراض وتدمير هدف جوي معاد في أجواء العاصمة السعودية.

وأعربت الأمم المتحدة، امس عن غضبها الشديد من المحاولة الحوثية، داعية الميليشيا الامتثال للقانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أن محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف، معتبرا أن استهداف الرياض يهدد المدنيين في السعودية.

على صعيد اخر جمّدت الولايات المتّحدة لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحوثيين في اليمن بعدما صنّفتهم «جماعة إرهابية» وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد وقالت وزارة الخزانة في وثيقة رسمية إنّ التعاملات مع الحوثيين سيسمح بها مجددا لغاية 26 فبراير مشيرة إلى أنّ هذا القرار لا يسري بمفعول رجعي، أي أنّه إذا كانت هناك أموال قد تمّ تجميدها بموجب قرار العقوبات فإنّ القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها.

