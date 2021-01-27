أوروبا تهدد بتقييد تصدير لقاح «كورونا»!

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية تشديد القواعد الحاكمة لتصدير لقاحات فيروس كورونا وسط خلاف مع شركة «استرازينيكا» عقب خفضها الكميات المتفق على تسليمها. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية ستيلا كرياكيديس إن الاتحاد الأوروبي «سوف يتخذ أي إجراء لحماية مواطنيه».

وكانت «أسترازينيكا» قد أبلغت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنها لن تستطيع تحقيق الهدف المتفق عليه فيما يتعلق بكميات اللقاح المتوقع تسليمها بسبب صعوبات تواجهها في عملية الإنتاج. ويواجه التكتل الأوروبي انتقادات بسبب تأخير عملية تحصين المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس الوبائي إذ يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية شراء اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء.

وقد يمتد هذا الخلاف ليؤثر على إمدادات لقاح «فايزر بيونتيك» التي تصل إلى المملكة المتحدة وهو اللقاح الذي يتم تطويره بتعاون أميركي- ألماني وتحصل بريطانيا على نصيبها من هذا اللقاح من مصنع فايزر في بلجيكا.

وحذرت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية الشركات المطورة للقاحات من إمكانية فرض قواعد «في المستقبل تفرض على جميع الشركات المنتجة للقاحات ضد فيروس كورونا بإرسال إخطار مبكر عندما تريد تصدير اللقاحات لدول تمثل طرفا ثالثا»، بخلاف دولة الإنتاج والدولة التي تنتمي إليها الشركة.

في غضون ذلك، عرفت هولندا ليل الاثنين الثلاثاء موجة ثانية من أعمال عنف نفذها معارضون لقرار حظر التجول الذي من شأنه لجم انتشار جائحة «كوفيد-19» فيما توقع الرئيس الاميركي جو بايدن تأمين المناعة الجماعية في وجه الفيروس بحلول الصيف المقبل في الولايات المتحدة.وتسبب قرار حظر التجول الذي فرض منذ نهاية الأسبوع الماضي في هولندا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بأعمال شغب مع مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية وأعمال تخريب طالت متاجر في مدن امستردام وروتردام ولاهاي الرئيسية فضلا عن مدن أصغر مثل هارلم واميرسفورت وخيلين ودين بوش. وندد رئيس الوزراء مارك روته بـ «العنف الإجرامي» معتبرا أنها «أسوأ أعمال شغب في غضون أربعين عاما». وأضاف «هذا لا يمت بصلة إلى النضال من أجل الحرية. نحن لا نتخذ هذه الإجراءات كلها لمجرد الاستمتاع. نقوم بذلك لمكافحة فيروس والفيروس هو الذي يخطف حريتنا راهنا».

الى ذلك قال الرئيس الأميركي جو بايدن «أنا على ثقة من أننا سنكون اقتربنا بحلول الصيف من مناعة جماعية» وردا على سؤال حول الموعد الذي يمكن فيه لكل الأميركيين الراغبين، الحصول على اللقاح قال بايدن «في الربيع». وشكل ذلك بارقة أمل في وقت خففت فيه ولاية كاليفورنيا الأميركية بعض قيودها مع تحسن طفيف في وضع المستشفيات. وكانت أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان فرضت مطلع ديسمبر إجراءات تمنع التجمعات والنشاطات غير الأساسية.

ودخل امس حيز التنفيذ فحص «كوفيد-19» الإلزامي لأي مسافر يصل إلى الولايات المتحدة بالطائرة.

