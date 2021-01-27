شركات أميركية وفرنسية توقف تطوير لقاحاتها

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت شركات أميركية وفرنسية أنها أوقفت تطوير لقاحين مضادين لفيروس «كورونا». وقالت شركة «ميرك» لصناعات الأدوية الأميركية إنها «أوقفت تطوير لقاحين مضادين لفيروس كورونا وإنها ستركز اختباراتها على علاجات للإصابة بالفيروس عوضا عن اللقاحات».

وأضافت الشركة أن اختباراتها المبكرة للقاحي «في 590» (V590)، و«في 591» (V591) أظهرت توليدهما مناعة أدنى من تلك التي شوهدت لدى أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، وكذلك تلك التي ولدتها لقاحات أخرى للفيروس.

وفي فرنسا، أعلن «معهد باستور» أنه أوقف تطوير مشروعه الرئيس للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فعالية مما كان متوقعا. وقال المعهد تعقيبا على قراره وضع حد لمشروعه «كانت الاستجابات المناعية أقل من تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين شفوا من عدوى طبيعية، وكذلك من تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها ضد فيروس كورونا».

