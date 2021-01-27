العراق: الخلايا الإرهابية تُدار من داخل السجون!

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بغداد- الوكالات: كشفت مصادر نيابية عراقية، أمس، عن وجود 8 آلاف محكوم بالاعدام في سجون البلاد، مشيرة إلى وجود 42 ألف نزيل فيها صادرة بحقهم أحكام قضائية.

وقال النائب عبد الامير المياحي عن «تحالف الفتح « بزعامة هادي العامري إن السجون العراقية تضم 8 الاف محكوم بالإعدام مؤكداً أن الخلايا الإرهابية تدار من داخل السجون العراقية. وقال المياحي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية أمس «هناك 42 الف نزيل في السجون صادرة بحقهم احكام قضائية من بينهم 8 آلاف سجين محكوم بالاعدام».

واضاف النائب المياحي أن «هناك سجناء يتواصلون مع الارهابيين عن طريق الهواتف النقالة».. مشيرا الى أن من بين السجناء أجانب محكومين بالاعدام من دون الاشارة الى عددهم او جنسياتهم لكن مصادر قضائية تشير الى انهم 11 فرنسيا وبلجيكي واحد.

ومن جهته اشار اسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي برهم صالح الى عدم وجود ضغوطات على الرئيس في إصدار مراسيم أحكام الإعدام موضحا أن مجموع ما صدر من مراسيم إعدام منذ نهاية العام السابق عام 2003 قد بلغ 340 مرسوماً.

وقال الحديدي للوكالة إن «رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.. لافتاً إلى أن هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها».

وقد أثيرت في العراق قضية تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بالارهاب عقب مقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد الخميس الماضي وتبناهما تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري حيث اوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وعما يتردد عن وجود 3 آلاف حكم بالإعدام لم تتم المصادقة عليه من قبل الرئيس فقد نفى المستشار الرئاسي ذلك مؤكدا استمرار الرئاسة في تدقيق واصدار مراسيم الاعدام.

وتابع أن «الرئاسة لم تتعمد في التأخير باصدار مراسيم الاحكام وان حصل تاخير فهذا يرجع الى التدقيق».

ونفذت السلطات العراقية الاثنين حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين دينوا بالارهاب وذلك في سجن مدينة الناصرية المركزي بجنوب البلاد الذي يضم جميع المحكومين بالاعدام في العراق.

