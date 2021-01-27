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عربيات ودوليات

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جوازات سفر عراقية تحمل مواصفات دولية


بغداد- الوكالات: تستعد مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية العراقية لعمليات إصدار جواز عراقي جديد بمواصفات دولية.
وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبدالستار لوكالة الأنباء العراقية، أمس، إن «مديرية الجوازات ستباشر بالعمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الحالي».
وأضاف عبد الستار أن «الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة سيم كارت»، مؤكداً الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات وتغيير البرامج.
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي أكد في وقت سابق العمل على تغيير الجواز العراقي وجعله بمواصفات دولية تليق بوضع العراق ومكانته.


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