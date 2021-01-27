كوهين زار الخرطوم لبحث التطبيع الأمني والاقتصادي

عربيات ودوليات

زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول لتطبيع العلاقات. وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل «لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة». وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه التقى بقادة السودان وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي. الى ذلك قال مصدر حكومي سوداني، إن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على «تبادل فتح سفارات بأقرب وقت»، وأضاف المصدر الذيي طالب حجب هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن «الوزير الإسرائيلي، وصل الخرطوم مساء الإثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات». ولفت إلى أن «زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات». وتابع: «البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت».