محاكمة ترامب.. بايدن لا يتوقع تأييد الجمهوريين

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واشنطن - الوكالات: سلم مجلس النواب الأميركي لائحة الاتهام التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب الى مجلس الشيوخ من اجل محاكمته في اتهامات بالتحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير الحالي، لينطلق بذلك اول اجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي الى عزل رئيس سابق.

وحمل النواب التسعة الذين عينتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «مدعين عامين» في المحاكمة القرار الاتهامي، وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب الى مجلس الشيوخ مخترقين الردهات نفسها المزينة باللوحات والتماثيل التي اجتاحها انصار ترامب.

وتمت قراءة اللائحة التي تحمل تهمة «التحريض على العصيان» امام مجلس الشيوخ، ويواجه ترامب الاتهام بالتقصير للمرة الثانية، وهو ما لم يواجهه اي رئيس اميركي آخر.

من جهته تعهد الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي باتريك هيلي بضمان اجراء محاكمة نزيهة وعادلة للرئيس السابق، وقال انه ملتزم بتطبيق قسمه من اجل تحقيق العدالة النزيهة ولعب دور الحَكَم المحايد.

وفي السياق نقلت شبكة سي ان ان (CNN) ان الرئيس جو بايدن اعرب عن اعتقاده بعدم الحصول على الأصوات الكافية لادانة ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ. وقالت الشبكة ان بايدن ابدى تشككا في ان يصوت لادانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة اذا صوت جميع الديموقراطيين الخمسين لصالح الادانة.

من جهته قال السيناتور الجمهوري راند بول ان محاكمة ترامب غير دستورية، مضيفا انه سيطلب التصويت على اذا كان يحق محاكمته. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اختارت اعضاء فريق الادعاء، وجاءت الاختيارات محملة بالدلالات؛ اذ تم تشكيل الفريق من 9 نواب ديموقراطيين ووصفت التشكيلة بأنها صورة للتنوع الأميركي على النقيض من نزعة القوميين البيض التي كانت دافعا وراء الهجوم على الكونغرس، وفقا للمتابعين.

ولادانة ترامب يتعين على الفريق كسب تأييد 17 عضوا على الأقل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لتضاف الى اصوات الديموقراطيين الخمسين.

