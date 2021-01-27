بايدن يحدد خلافاته مع روسيا: الاختراق و«مكآفات أفغانستان»

عربيات ودوليات

واشنطن- بكين- الوكالات: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن انه يمكن لبلاده التعاون مع روسيا حول معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، بالتزامن مع تأكيد قلق واشنطن من قضية المعارض اليكسي نافالني. كما ابدى بايدن في مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين قلق واشنطن بشأن قضية الاختراق الالكتروني والمكافآت الروسية لقتل الجنود الأميركيين في افغانستان. وقال الرئيس الأميركي انه «يمكننا العمل بالتوافق مع مصالح بلادنا، مثل ابرام معاهدة «ستارت» جديدة، مع التأكيد لروسيا بشكل واضح اننا نشعر بقلق من تصرفاتها ان كانت متعلقة بنافالني، او قضية الاختراق الالكتروني او التقارير حول مكافآت مقابل رؤوس الأميركيين في افغانستان»

وأضاف انه طالب باحاطة بشأن قضية نافالني والتقارير عن رصد روسيا مكافآت للنيل من الجنود الأميركيين في افغانستان، مؤكدا عدم تردده «في اثارة هذه المواضيع مع الروس».

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت ان بايدن سيبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة بينما يبحث الرد على اعتقال سلطات روسيا نافالني ودعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى «الافراج الفوري» عن نافالني وأنصاره المحتجين. على صعيد آخر اعلنت الصين، امس انها ستجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة، خاصة بعد دخول حاملة طائرات اميركية اخيرا الى المياه المتنازع عليها. وتمهيدا لاجراء التدريبات، حظرت ادارة السلامة البحرية الصينية دخول منطقة من المياه في خليج تونكين الى الغرب من شبه جزيرة ليتشو جنوب غربي الصين، من 27 الى 30 من الشهر الحالي.

