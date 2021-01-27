لافروف: إنقاذ الاتفاق النووي أكثر القضايا إلحاحاً

عربيات ودوليات

موسكو - طهران - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، امس خلال لقائه بنظيره الايراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، ان روسيا وايران لديهم المصلحة في اعادة الاتفاق النووي «بالكامل».

وقال الوزير الروسي «من اكثر المواضيع الحاحا اليوم، انقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتسوية حول البرنامج النووي الايراني نحن وايران مهتمون بصدق بالعودة الى الوفاء الكامل من قبل جميع الأطراف التي وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها». وأضاف لافروف «بالنظر الى دور البلدين في المنطقة فان موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج العربي، ومشكلة التسوية الأفغانية، وكذلك الوضع حول ناغورني قره باغ بعد توقف الأعمال القتالية هناك».

وأبلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20%، مايمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولا به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج ايران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة اخرى. الى ذلك اعتبر سفير ايران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، ان كل شيء يعتمد في ملف العلاقات بين بلاده وأميركا على ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن. وأضاف المسؤول الايراني في مقابلة مع «ان بي سي نيوز» ردًا على سؤال عما تنوي ايران فعله لاستئناف المحادثات النووية معلناً ان «الكرة الآن في ملعب اميركا» كما كشف المسؤول الايراني ان بلاده لم تجر اي محادثات بين ايران وأميركا بعد تولي بايدن منصبه لافتاً الى ان طهران لاتخطط لبدء حوار مباشر مع واشنطن او من خلال وسيط وتابع ان بلاده لا تملك خطوات لبناء الثقة، وأن الأمر متروك لأميركا. جاء هذا التصريح متزامناً مع ما قاله فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال اول جولة له في المنطقة في ظل الادارة الأميركية الجديدة، والذي اكد فيه ان امام العلاقات بين الولايات المتحدة وايران فرصة جديدة بعد تنصيب الرئيس جو بايدن. وأكد الجنرال ماكنزي انه على الرغم من صدور تهديدات متزايدة من ايران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، الا ان الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه منذ فترة طويلة بـ»الردع المستمر» لمواجهة «لحظة مخيفة وغير متوقعة».

