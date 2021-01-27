احتجاجات تونس تغلق طرق البرلمان

عربيات ودوليات

تونس - الوكالات: اغلقت قوات الأمن التونسية امس الطرق المؤدية الى مجلس نواب الشعب، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة وبحسب وسائل اعلام تونسية تجمع المحتجون في العديد من الأحياء لاسيما في حي التضامن فيما وضعت القوات الأمنية الحواجز لمنع المحتجين من الوصول الى محيط البرلمان في باردو وعززت من تواجدها بشكل مكثف.

وتأجج الغضب الشعبي مجددا اثر الاعلان عن وفاة محتج اصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية وأكدت اسرة هيكل الراشدي لوسائل الاعلام المحلية، بأنه اصيب جراء عبوة غاز مسيل للدموع خلال مشاركته في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر، في ذكرى الثورة.

وأمر مكتب المدعي العام في القصرين، اكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو 3 ساعات الى الجنوب من تونس العاصمة، بتشريح الجثة لتحديد اسباب وفاة الراشدي.

وبعد انتشار نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة واحراقه، مما ادى الى مزيد من الاشتباكات، كما انتشرت وحدات من الجيش التونسي لحماية المنشآت العامة والخاصة في المدينة، حيثُ تتهم عائلته قوات الأمن بقتله.

يذكر انه منذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء «كورونا».

على صعيد اخر قال الرئيس التونسي قيس سعيد انه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية. وقال سعيد ان التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الاجرائية مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين وأضاف ان بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون ان يدلي بتفاصيل.

