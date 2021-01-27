«التحرش بالترويع»... فيديو صادم يستفز الشارع المصري

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انشغل الشارع المصري ووسائل الاعلام ومواقع التواصل بفيدو تحرش جماعي صادم فيما علقت الحكومة على ما تردد في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها بمحيط القاهرة دون تعويضهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادما لتحرش شباب بفتاتين في احد شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية. وأظهر مقطع الفيديو الشباب وهم يرهبون البنات المارة في الشارع باستخدام كلب، وظهرت الفتيات في حالة ذعر شديد، وتعرضت احداهن للاغماء. كما اظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يشاهدون ما حدث وهم يضحكون دون اي محاولة لانقاذ الفتاتين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بالتحقيق في هذه الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم بتهمة التحرش وترويع المارين في الشوارع. وطالبت ناشطات نصريات البنات التي تعرض لهذه الجريمة بالتواصل معها، للتقدم ببلاغ الى النيابة ضد هؤلاء الشباب.

وسبق للنائب العام المصري ان استجاب لمخالفات قانونية وحوادث تحرش جنسي فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نزع الملكية

الى ذلك ردت الحكومة المصرية رسميا، امس على ما تردد بشأن نزع ملكية مئات الوحدات من قاطنيها لانشاء طريق جديد عملاق. وأشار حساب مجلس الوزراء المصري الى ما ذكر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري بمحيط القاهرة الكبرى دون تعويضهم. وقام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً انه لاصحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

رفع الكفاءة

يشار الى ان اعمال تطوير الطريق الدائري في مصر تشمل في قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً واياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن انشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال اعمال الانارة بمنتصف الطريق الدائري، وانشاء اسوار ومنشآت جديدة، وتطوير اعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الاسماعيلية الصحراوي بطول 5 كيلومترات.

