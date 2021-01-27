«الجامعة المفتوحة» احتفت باليوم الدولي للتعليم

وطن النهار

احتفت الجامعة العربية المفتوحة بالمقر الرئيس في الكويت باليوم الدولي للتعليم، حيث عقدت يوم الاثنين الماضي 25 يناير 2021 احتفالية افتراضية تحت عنوان «التعليم هو رافد التنمية» تحت رعاية رئيس مجلس أمنائها في الوطن العربي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، حيث ضمت الاحتفالية نخبة من ممثلي المنظمات الأممية الدكتور حجازي ادريس – مدير المكتب الاقليمي باليونسكو بالوطن العربي بالانابة والسيد حمد الساعي ممثلاً عن شركة مايكروسوفت، اضافة الى مشاركة رئيس الجامعة العربية المفتوحة د. محمد الزكري والادارة العليا للجامعة وعدد من طلبتها.

