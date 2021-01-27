مرور عام شرط لإعادة تغيير العنوان من دائرة انتخابية إلى أخرى

وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أنه سيتم منع اعادة تغيير العنوان قبل مرور عام لكل حالات تغيير العنوان التي تكون من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية أخرى الا أن يكون تغيير العنوان من عقار ملك الى عقار ملك آخر.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي أمس الثلاثاء: ان الهيئة اعتادت تطبيق اجراءات جديدة في هذا الموعد من كل عام سعيا منها الى محاربة التغييرات الوهمية للعناوين اذ تم اطلاق خدمة تنبيهات خاصة لملاك العقار على موقع الهيئة على الانترنت في أكتوبر 2018 التي تمكن مالك العقار من متابعة أي حالة اضافة أو شطب على العقار الذي يملكه.

وأوضح أنه في يناير 2019 تم فرض أخذ البصمة على مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العلاقة وفي يناير 2020 تم فرض أخذ بصمة المالك للتأكد من علم وموافقة مالك العقار قبل اضافة أي ساكن على العقار الذي يملكه.

وذكر أن الهيئة سوف تطلق خدمة بيانات القاطنين تمكن ملاك العقار من الاطلاع على تلك البيانات آليا بعد التحقق من هوية المالك باستخدام تطبيق (هويتي) ورفع المستندات المطلوبة لاثبات ملكية العقار كما تتيح الخدمة تقديم الشكوى في حال وجود أي خلل في تلك البيانات.

