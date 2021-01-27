«الفتوى»: الأحكام القضائية محل الاحترام

وطن النهار

تعليقا على الأحكام الابتدائية الصادرة بالغاء بعض القرارات الصادرة بتعيين محامين (ب) في ادارة الفتوى والتشريع أكدت الادارة احترامها الكامل لجميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها.

وقالت (الادارة) في بيان انه «تبين أن الأحكام الابتدائية الأخيرة قد جاءت على خلاف ما تواترت عليه أحكام محكمة الاستئناف ومنها على سبيل المثال الاحكام القضائية الصادرة في الاستئنافات أرقام 2008/2019 و2013/2019 و756/2020 و753/2020 و749/2020 لصالح (الفتوى والتشريع) بتأييد جميع القرارات الصادرة بالتعيين بوظيفة محام (ب) والتي أيدتها محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة 21 - 7 - 2020».

وأضافت أنه «صدرت أربعة أحكام استئناف جديدة لصالح (الفتوى والتشريع) وقضت برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة برفض الدعوى موضوعا وهو ما يؤكد سلامة اجراءات وقرارات التعيين بوظيفة محام (ب).

وأوضحت أنه «سبق لمحكمة الاستئناف أن حسمت جزئية خفض درجة الاختبار وأكدت أنه قد (جاء في اطار الاختصاص والتفويض الممنوح الى لجنة الاختيار وأن درجة الاختبار لم تكن شرطا مسبقا مقررا سلفا وانما هو أحد ضوابط عمل اللجنة التي تستقل بها وحدها دون غيرها) وأكدت أن (التخفيض كان لتوسيع قاعدة المشاركة بين المتقدمين وتم قبل اجراء عملية تصحيح الاختبار التحريري والذي كان بمعرفة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية)».

وأكدت (الفتوى والتشريع) في بيانها سلامة موقفها القانوني اذ «سبق لمحكمة الاستئناف – الدائرة الادارية – أن الغت مثل هذه الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن فضلا عن صدور حكم محكمة التمييز – الدائرة الادارية – بتأييد القرارات الصادرة في التعيين بوظيفة محام (ب) في ادارة الفتوى والتشريع».

