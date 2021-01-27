الحمد يسأل عن خطط «التجارة» لخفض أسعار العمالة المنزلية

وطن النهار

وجه النائب أحمد الحمد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، عن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وخطة الوزارة للسيطرة على الأسعار في هذا المجال.

وقال في سؤاله: دأبت وزارة التجارة والصناعة على النهوض بمسؤولية مراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية للكويت، وفقا لأحكام القانون (69) لسنة 2015 بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الذي نظم عملية تشغيل العمالة المنزلية وأصدرت الوزارة لائحة أسعار في يناير 2020 تنص على ألا يتجاوز سعر العاملة المنزلية الجديدة (990) دينارا في حال التعاقد معها من خلال المكاتب المعنية و(390) دينارا في حال احضار جواز سفرها من قبل الكفيل. وأضاف: ومع حدوث الظروف الصحية لجائحة «كورونا» توقفت عمليات الاستقدام واستؤنفت أخيرا بعد قرار الحكومة بالسماح لهم بالعودة، لكن الأسعار الجديدة باتت مخالفة لكل القوانين القائمة، لذا يرجى افادتي عن دور وزارة التجارة والصناعة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية؟ واستفسر: من حدد أسعار الاستقدام الحالية؟ وكم يبلغ سعر التعاقد مع العاملة المنزلية من الدول المصدرة؟ طالباً تزويده بالأسعار الرسمية لكل دولة من الدول التي يستقدم منها.

ومضى يسأل: ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تجاه المكاتب الخاصة في عملية مراقبة الاستقدام والتشغيل لدى الأسر الكويتية؟ وهل تلقيتم شكاوى من المواطنين تجاه ظاهرة تضاعف أسعار العمالة المنزلية؟ وقال اذا كانت الاجابة الايجاب، فما الخطوات المتخذة ضد المكاتب التي ضاعفت الأسعار؟ وهل ستحدث قائمة أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال المرحلة الحالية؟ هل توجد خطة للسيطرة على الأسعار في هذا المجال؟ وقال اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها. وختم بقوله: ما خططكم للتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية المعتمدة في الكويت والجهات ذات العلاقة من شركات الطيران وغيرها لخفض أسعار الاستقدام؟.

