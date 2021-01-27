الحمود: اللائحة التنفيذية لـ«الجامعات الحكومية» مخالفة دستورياً وقانونياً

وطن النهار

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. ابراهيم الحمود إنه بدعوة من رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. حمد المطر وبحضور مجموعة من أعضاء اللجنة ومستشاريها لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، فإننا بينا بالتفصيل المخالفات الدستورية والقانونية التي شابت مشروع اللائحة التنفيذية وان الجمعية تواصلت مع الديوان الأميري مبينة مجموعة من المخالفات الكبرى التي اعترت هذه اللائحة وبحسبان صدور اللائحة التنفيذية بمرسوم أميري، فقد تم وقف اصدارها لرفع ما بها من مخالفات كما هو المعمول به من مراجعة الديوان الاميري لكل قانون ولائحة قبل التصديق او التوقيع لاصدارها.

وأضاف الحمود في تصريح صحافي ان جمعية أعضاء هيئة التدريس هالها في اجتماع اللجنة التعليمية التبرؤ من اللائحة وصياغتها الخربة وكيف أنها تحولت من أداة لتنفيذ القانون الى أداة لتجريم أعضاء الهيئة التدريسية واستباحة خصوصياتهم ومراقبة سرية مراسلاتهم وحرمانهم من حق المواجهة والدفاع واهدار ضماناتهم التي كفلها الدستور والقوانين ناهيك عن خلو اللائحة عن كل ما يشير لجودة التعليم وتشجيع البحث العلمي وعدم استعمال نص المادة (11) من القانون فقرة (30) بتحسين عيوب القانون واستدراك نواقصه.

