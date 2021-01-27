«بنك الطعام» أطلق «عموم الإطعام»

وطن النهار

أطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة مشروع (عموم الاطعام) بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف عبر صرف مواد تموينية وغذائية لنحو 1301 أسرة متعففة في اطار دور البنك في تخفيف المعاناة عن فئات المجتمع المحتاجة للدعم وسط الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة (كورونا).

وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الأنصاري لـ (كونا) أمس الثلاثاء ان المشروع يجسد التعاون الاستراتيجي بين أمانة الأوقاف وبنك الطعام من أجل مد يد العون للأسر المتعففة في دولة الانسانية.

وأضاف الأنصاري: إن المشروع يهدف الى توفير الطعام والمواد التموينية الغذائية الأساسية من خلال كوبونات شراء وتوزيعها على الفئات المستهدفة مؤكدا أن المشروع يأتي استكمالا للدور الخيري الريادي للبنك في مساعدة المحتاجين والمتعففين داخل الكويت.

وبين أن المشروع يهدف الى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ويحمل رسالة سامية وصادقة تهدف الى اعانة الأسر المتعففة.

وأكد أن أمانة الأوقاف لا تألو جهدا في دعم جميع الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لانجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على مختلف شرائح المجتمع.

