الجلاهمة: زيادة مراكز التدريب الطبية

وطن النهار

افتتحت منطقة الفروانية الصحية مركز تدريب الأطباء على دورات الانعاش القلبي الرئوي BLS بالتعاون مع ادارة الطوارئ الطبية في مركز العمرية الصحي لطب العائلة.

وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة ان مركز التدريب في منطقة الفروانية الصحية هو الرابع على مستوى وزارة الصحة للتدريب على الاسعافات الأولية والدورات الخاصة التابعة لجمعية القلب الأميركية.

وذكر ان هذه الدورات أساسية ومهمة لجميع القطاعات الطبية لرفعها المهارات لتقديم الاسعافات الأولية والعلاجات الطبية في حال توقف القلب، حيث تسهم بشكل كبير في انقاذ حياة المصابين.

وكشف عن توجه لزيادة عدد مراكز التدريب في جميع المناطق الصحية، علما أن المراكز الأربعة الحالية موجودة في مناطق العاصمة والأحمدي والصباح الصحية، والمركز الرابع الذي افتتح اليوم بمنطقة الفروانية الصحية.

وبين أن الشهادة التي يحصل عليها المتدرب هي من جمعية القلب الأميركية ومعتمدة عالميا واقليميا، حيث تجدد بعد عامين في نفس التدريب، مشيرا الى أن القطاعات الطبية والتمريضية والفنية في دولة الكويت على قدر كبير من الجودة.

ولفت الى أن نسبة تدريب الطواقم الطبية على دورات الانعاش القلبي الرئوي قلت بسبب جائحة كورونا، منوها الى التنسيق مع جمعية القلب الأميركية ليكون نظام التدريب «أونلاين».

بدورها، أكدت مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتورة رفعة الرشيدي أن مركز التدريب على دورات الانعاش القلبي الرئوي سيشمل تدريب الأطباء والهيئة التمريضية والفنية.

وكشفت عن تعاون مع ادارة الطوارئ الطبية لافتتاح مركز تدريب لدورات الانعاش القلبي الرئوي في مستشفى الفروانية قريبا، وذلك استجابة للحاجة الفعلية في تدريب كوادرنا الطبية على هذه الدورات.

من جانبه، قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية الدكتور حسين المطيري ان الرعاية الصحية بمنطقة الفروانية الصحية رأت الاستمرار في تدريب الكوادر الطبية من خلال وجود مركز تدريبي بالمنطقة والذي يعتبر انجازاً مهماً.

وذكر ان تدريب الكوادر الطبية بدأ بمنطقة الفروانية الصحية منذ العام 2015، حيث تم تدريب 100% من الأطباء الى ماقبل جائحة كورونا، مبينا ان النسبة قلت بسبب الوضع الصحي.

