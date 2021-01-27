تصريحات وزير المالية تُلهب الأجواء.. الوضع إلى أين؟

مال وأعمال

أثارت تصريحات وزير المالية خليفة حمادة عن وصول المالية العامة لوضع حرج، مخاوف لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، حيث باتت السيولة في خطر، واستمرار الرواتب والدعوم محل شك.

ومن قراءة للموازنة المقبلة 2021/2022، نجد أن العجز بلغ 165 مليار دولار (50 مليار دينار) في 8 سنوات، في حين فاق الإنفاق الجاري اضعافاً مضاعفة للإنفاق الرأسمالي، ما يؤشر الى بطء جهود تنفيذ التنمية وتنويع مصادر الدخل.

واستغرب المتابعون التصريحات المتناقضة من احتمال العجز عن دفع الرواتب مستقبلاً، وفي الوقت نفسه ترفع وتيرة الإنفاق في الموازنة المقبلة.

وفي تحذيرات أطلقها خبراء ومتخصصون ومسؤولون سابقون وحاليون عبر «النهار» بصعوبة الأوضاع المالية التي تمر بها الكويت والتي تحتاج إلى حلول نوعية مهنية طويلة المدى، طالبوا بعدم التعامل مع ميزانية الدولة « كأنها حصالة أطفال» أو « كموظف انتهت فترة خدمته وينتظر مكافأة نهاية الخدمة»، مطالبين بمصارحة المسؤولين للشعب عن الوضع المالي للدولة، مستغربين تناقض التصريحات الحكومية القائلة بعجزها عن دفع الرواتب والمعلنة عن زيادة نفقاتها في ميزانية 2021/2022 التقديرية. وأشاروا إلى أن المطلوب رؤية متخصصة من أصحاب الرؤى الفنية السليمة والذين لديهم الأرقام الحقيقية للميزانية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاقتراض ليس عيباً، إنما العيب هو غياب خطة أو آلية واضحة للسداد.

وقالوا إن العجز المتوقع في الميزانية البالغ 12 مليار دينار هو أمر متوقع، بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ توصيات الاصلاح الاقتصادي المرفوعة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهي توصيات يكررها ويطورها المجلس كل عام ومنذ فترة طويلة.

وحدد البعض آليات الحل في التخصيص وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة وهما الركائز التي نادت بها رؤية كويت جديدة 2035 لتحقيق نمو مستدام والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين والعمل على تحقيق النمو المستدام.

وفيما يلي التفاصيل..

في البداية، أشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان إلى أنه لا توجد سياسة حكومية واضحة فيما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية وكيفية إيجاد وسائل لحل أزمة العجوزات التي تعانيها الميزانيات العامة للدولة منذ سنوات.

ولفت الوزان إلى أن الاهتمامات الأمنية والسياسية والصحية مطلوبة ولكن لابد أن يكون هناك أمن اقتصادي، فلا يمكن تحقيق أمن صحي أو سياسي أو صحي دون وجود أمن اقتصادي.

وبين الوزان أنه طالما كان هناك اولويات أخرى تفوق على أولويات السوق فسوف تستمر العجوزات ويستمر وضع التصنيف الائتماني في خطر ولن يكون بالامكان خلق وظائف جديدة طالما لا توجد مشاريع تنموية قادرة على استيعاب العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل. واستدرك بالقول إن غياب الاهتمام بالاوضاع الاقتصادية سيترتب عليه زيادة في الانفاق، مع استمرار سعر برميل النفط في حدود تتراوح بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل وهو ما سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية للدولة.

تأخير غير مبرر

في البداية، أشار رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر إلى أن العجز الذي تجاوز 12 مليار دينار في الميزانية للأسف نتيجة متوقعة، بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ توصيات الاصلاح الاقتصادي المرفوعة من المجلس الأعلى للتخطيط، وهي توصيات يكررها ويطورها المجلس كل عام و منذ فترة طويلة!

وأشار البدر إلى أن تلك التوصيات ترتكز وبشكل رئيس على ضرورة المسارعة بتنفيذ خارطة الطريق الاصلاحية الاساسية والمتمثلة في: رؤية كويت جديدة 2035 وهو التخصيص العام و اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة. وأشار البدر أنه بخلاف هذا الطريق، وللأسف فنحن نحث الخطى إلى مواجهة صعوبات قد يصعب تجاوزها في قادم الأيام. ورداً على ما يثار بتمرير قانون الدين العام بمرسوم ضرورة، أشار البدر لا يمكن إصدار قوانين ضرورة ومجلس الأمة في حالة انعقاد.

وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق علي الموسى أن هناك قصوراً في المصارحة بالوضع المالي للدولة، متسائلاً: كيف يمكن الإعلان عن عدم القدرة على دفع الرواتب وترتفع وتيرة الإنفاق في الميزانية التقديرية المعلن عنها من قبل وزارة المالية لأكثر من 23 مليار دينار.

وأشار الموسى إلى أن معظم أبناء الشعب الكويتي يعتمدون على المال العام، وبالتالي على الحكومة العمل على مكاشفة الناس بالأوضاع الحقيقية للمالية العامة وأن تكون هناك حلولاً مهنية جادة على المدى الطويل.

وقال الموسى «ميزانية الدولة ليست حصالة أطفال» أو موظف ينتظر نهاية مكافأة الخدمة، مضيفاً يجب معالجة الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الدولة بشكل جاد وبحلول بعيدة المدى. وقال إن الحلول الجزئية أو التي تعالج وضعاً مؤقتاً لسنوات معينة، قد تعالج وضعاً معيناً ولكنها لن تعالج الأزمة على المدى الطويل. وأشار الموسى إلى أنه مطلوب أشخاص متخصصين على درجة كبيرة من المهنية قادرين على توصيف الوضع بشكل سليم بعيداً عن الارتجالية، ويتم وضع حلولاً متكاملة للأزمات التي تواجه الدولة.

وبين أن دول الخليج كلها عانت من انخفاض أسعار النفط، ولكنهم لم يدخلوا في نفس الأزمات التي دخلت بها الكويت، مشيراً إلى أن من سيدفع الثمن في النهاية هم الشعب، مشيراً إلى أنه لم تتم مصارحة الشعب الكويتي بالوضع المالي للدولة بشكل صحيح.

واستدرك بالقول: نحن الآن في مشكلة حقيقية وعلينا إيجاد الحلول الدائمة، مبيناً أن الاقتراض ليس عيباً ولكن علينا أن يكون لدينا خطة جاهزة ومدروسة للسداد، فالجهات التي لديها أموالاً طائلة لن تقرض إلا إذا كانت هناك لدى المدين خطة واضحة للسداد.

أرقام تقديرية

رئيس اتحاد المصارف الكويتية الأسبق عبد المجيد الشطي أشار إلى أن الأرقام الواردة في الميزانية «تقديرية» وتعبر بشكل تقريبي عن الأوضاع المالية الحالية للدولة، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الانفاق الرأسمالي بواقع 20 بالمئة، والحكومة حينما وضعت تقديراتها للانفاق، فإنها راعت اعتبارات عدة، أهمها ضرورة الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين، ولابد أن يكون هناك إنفاق حكومي. وفي رده على ما ذكره وزير المالية خليفة حمادة أن الوضع المالي في الكويت حرج، أوضح الشطي أن الحكومة تسعى خلال فترة الميزانية إلى تعزيز المصدات المالية لها، من خلال التوصل لاتفاق مع نواب مجلس الأمة والجهات الأخرى المعنية، من خلال الاقتراض أو نقل أصول من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة أو العمل على تدبير مزيد من السيولة من خلال تقليل الإنفاق وترشيده على بعض البنود الواردة في الميزانية.

شيء محزن

من ناحيته، قال محمد السقاف رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت الاسبق ان ما تشهده ميزانية الدولة شيء محزن ولكنه ليس بجديد فهو مستمر من ميزانية 2014 / 2015 حيث لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة العجز المتكرر في الميزانية من خلال 3 اشياء رئيسة وهي تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات والحد من الفساد.

واضاف السقاف ان اشكالية الفساد تعد من اهم الاشكاليات التي يجب مواجهتها فالفساد المالي ليس فقط هو المشكلة بل لابد من مواجهة الفساد الاداري حيث ان مشكلة الادارة في الحكومة تفاقمت بدرجات لا حصر لها ويجب الابتعاد عن تعيين المسؤولين بناء على محسوبية ومحاصصات سياسية. ليس من المعقول ان دولة غنية وصغيرة مثل الكويت لديها هذا الكم من المشاكل نتيجة غياب الادارة! نحن بحاجة الى فكر ومنهجية جديدة لادارة البلد واقتصادها بطريقة سليمة. وشدد السقاف على ان الامر الثاني والمهم وهو مواجهة قضايا الفساد المالي لامتصاص غضب الشعب واعادة الثقة في الحكومة ووضع الفاسدين خلف القضبان ومعالجة اسباب الفساد واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق الجزاء والعقاب على من يخالف القانون ولابد من السير في هذين الامرين بشكل متواز ومتساو. واشار السقاف الى ضرورة الحد من الاعتماد الكلي على النفط، فهذه النعمة التي منحها الله للكويت ليست دائمة. العالم في تغيّر سريع ونحن مكانك راوح! الحلول التي نسعى لها لا تحتاج عالم ذرّة ولكنها تحتاج نية صادقة ورؤية واضحة.

وضع مالي صعب

وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الألمانية القابضة سليمان السهلي إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تشير إلى وضع مالي صعب تمر به الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن الأرقام ولو كانت تقديرية، إلا أن نسبة الصواب والخطأ بها لا يتعدى 10 في المئة عما هو مذكور. وفي رد منه حول ضرورة تمرير قانون الدين العام، أشار السهلي إلى أن تعزيز السيولة لا يمكن أن تأتي سوى من 3 مصادر رئيسة: الأول هو التوافق على قانون الدين العام أو اللجوء للاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة أو نقل أصول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة.

7 حلول عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي

المصارحة بالأوضاع المالية للدولة أمام الشعب.

وضع خطة مهنية طويلة المدى من متخصصين.

اللجوء للاقتراض ليس عيباً ما دامت هناك خطة للسداد.

التخصيص وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.

اللجوء لصندوق الأجيال القادمة للاقتراض.

نقل أصول من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة.

تمرير قانون الدين العام بالتوافق بين الحكومة والنواب.