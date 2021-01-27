خفض الرحلات القادمة للحد الأدنى.. يُدمر الاقتصاد

مال وأعمال

اكد مواطنون ووافدون ان مجلس الوزراء قرر تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت حتى إشعار آخر، وتكلف «الطيران المدني» بخفض عدد الرحلات القادمة إلى الحد الأدنى بالتنسيق مع «الصحة» له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الكويتي فهناك الكثير من المواطنين لن يستطيعوا العودة في ظل الوضع الحالي لاسعار التذاكر التي بلغت مستويات قياسية وتضاعفت قيمتها بنحو 6 مرات عن السعر ما قبل القرار بالاضافة الى ان هناك مئات من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها في ظل غياب العمالة التي لا تعرف كيف ستعود في ظل هذه القرارات التي اطاحت بالاقتصاد الوطني. واضافو ا في تصريحات لـ النهار» ان القرار كان مفاجئاً بان يعمل المطار بالحد الادنى وهو يعد اغلاقا صحيا للبلاد في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المجاورة في السير في مسارين باصلاح الوضع الاقتصادي مع المحافظة الاجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، لافتين الى ان هذه القرارات المفاجئة تهدد الاقتصاد الكويتي بمزيد من الاحباطات خاصة في ظل المعاناة التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وقالوا ان هناك بعض القرارات غير المدروسة خلال ازمة كورونا كانت بمثابة اعلان حرب على القطاع الخاص مستغربين سرعة الحكومة في عودة العمالة المنزلية، في حين تجاهلت الخبرات الفنية الماهرة، ما يؤدي الى فشل الاقتصاد من الخروج من النفق الصعب الذي طال بسبب عشوائية القرارات.

وتساءلوا عن اسباب خفض عدد الرحلات القادمة إلى الحد الأدنى خاصة ان المواطن سيكون هو الخاسر الوحيد وذلك في ظل مضاعفة الاسعار للعودة، وهل هذا في اطار الحرب على القطاع الخاص فليس من غير المعقول دخول الكويت عبر دولة ثالثة والفنادق المحلية تكافح للبقاء، مؤكدين ان فنادق ومطارات دول اخرى تستفيد على حساب الكويت والخسائر فادحة، في حين أن شركات الطيران الوطنية حدثت اسطولها وتواصل الخسارة في ظل القيود الجديدة التي تم وضعها.

وقالوا انه مع بدء اعطاء اللقاح ما المبرر المنطقي لاستمرار الاجراءات غير المنطقية، محذرين من ان الشركات والمصانع اكبر المتضررين وسط غياب مساندة الدولة لكلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد. وفي البداية، قال نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان أغلبية القرارات الصحية مبررة، وتمت دراستها من الحكومة ولذلك فالاغلاق مبرر مؤقتا سواء للوافدين او المواطنين وذلك للحفاظ على المجتمع بشكل عام.

واوضح الغانم ان القرارات الحكومية لم تراع أبداً أوضاع السوق المحلي، أو محاولة تسهيل الاجراءات وافادة الأنشطة الاقتصادية المتأثرة، خصوصاً أن قرار حظر دخول القادمين الا بعد قضاء 14 يوماً خارجها، فتح المجال واسعاً أمام عدة مدن خليجية وأوروبية لاقتناص فرص سياحية للمسافرين «ترانزيت» مستفيدين من القرارات الكويتية، لتنشط فنادق تلك الدول ومرافقها السياحية وشركات الطيران فيها، من انفاق المقيمين الراغبين في العودة الى الكويت، في حين لم تستفد الكويت من ذلك.

واضاف الغانم انه لا يوجد من يحسب كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد الكويتي لتستفيد المنشآت والأنشطة المحلية من انفاق الوافدين على رحلة العودة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يرفع من فاتورة خسائر الكويت، لافتا الى ان المرحلة الحالية تحتاج الى اتخاذ خطوات جادة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الضغوطات المتتالية من جراء جائحة كورونا، بالتزامن مع القرارات الصحية التي تم اتخاذها وكان لها مردود سلبي على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يئن من العديد من الاشكاليات التي تهدد اصحاب العمل.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المهلب للتجارة العامة والمقاولات وعضو اتحاد الصناعات خالد العبد الغني، ان مشكلتنا في التجاذبات السياسية، فهي التي اثرت على متخذ القرار في دعم الاقتصاد، ومع الاسف هذا ما جعل الحكومة تتأرجح وتتردد في المساعدة القطاع الخاص.

واضاف العبدالغني: انه بعد عام من الجائحة الحكومة تعاني من عجز مادي وستكون هناك كارثة حقيقية خلال عام 2021 و2022، ما لم يتم تعديل الاوضاع.

وتابع ان قرارا بخفض عدد الرحلات القادمة إلى الحد الأدنى سيكون مشكلة للمواطنين القادمين وكذلك الامر للوافدين الذين لا يعرفون حاليا متى سيعودون الى الكويت، لافتا الى تشغيل الرحلات سيكون خسارة على الشركات الوطنية في قطاع الطيران مثل: الكويتية والجزيرة اللتين اشترتا طائرات بمليارات واصبحت واقفة على الارض.

واشار العبدالغني الى ان هناك رجال اعمال يحتاجون للسفر يومين أو3 ايام للعمل او لقضاء مصالحهم بالخارج وأصبحوا لا يعرفون كيف سيرجعون حاليا في ظل الاوضاع الجديدة للطيران.

واوضح ان الكويت تطلب من القادمين اليها شهادة PCR، وذلك امر كاف للتأكد من خلوهم من المرض، فما الحاجة للقيود وتعطيل دخولهم.

وقال الخبير الاقتصادي طارق العتيقي ان قرا رتقليل عدد الركاب ضروري من حيث مواجهة العدوي كاجراء احترازي لعدم الاصابة بـ «كورونا»،لافتا إلى أن هذا القرار له اثار اقتصادية كبيرة وتضاعفت معه اسعار الطيران الى الف دينار للتذكرة التي بـ 150 ديناراً وهي بسبب خفض الرحلات والركاب للحد الادنى.

واضاف العتيقي ان هذه الكلفة تزيد من الاعباء على لقطاعات الاقتصادية والتي عمالتها بالخارج ولابد من ايجاد الية لحل هذه المشكلة وايجاد مخرج قانوني لزيادة الرحلات.

على جانبه أكد صاحب مصنع «فوود غروب» خالد ابو رامية أن القرار المفاجئ بالحد الادنى لاستقبال الطائرات أضر بكل الأطراف وخصوصا الشركات التي تسعى إلى استعادة موظفيها الذين ذهبوا لقضاء عطلتهم خارج البلاد ولم يستطيعوا العودة بسبب استمرار كوتة استقبال الطائرات، لافتا إلى أن التخبط الحكومي أصبح مشكلة خلال أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص تكبدت خسائر فادحة خلال فترة الغلق الإجباري بقرار من السلطات والحظر الشامل وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وتنتظر مساعدة الحكومة من أجل استئناف الأعمال وتعويض خسائرها غير أن قرارات الحكومة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

أوضح مدير عام شركة عالم الصالحية للسياحة والسفر أيمن زينداح إلى أن قرار خفض الرحلات التجارية لأدنى حد ممكن، يمثل ضربة أخرى لقطاع السفر والسياحة، واصفاً القرار بأنه مدمر جداً ويدفع لمزيد من فقدان الثقة مع عملاء المكاتب.

وأوضح زينداح إلى أن خفض الرحلات التجارية للحدود المتدنية يمثل أمراً سيئاً للغاية للقادمين إلى الكويت، ويدفع بالكثير منهم لإلغاء حجوزاتهم ويؤدي في النهاية إلى تحمل المسافرين عن طريق الترانزيت إلى تكبد الكثير من الخسائر.

وأشار إلى أن القرارات الصادرة اخيرا عن الإدارة العامة للطيران المدني والمتعلقة بخفض عدد المسافرين على الرحلات القادمة إلى الكويت وكذلك خفض عدد الرحلات التجارية شكل ربكة كبيرة للمسافرين ودفع إلى إلغاء مئات الآلاف من الحجوزات وتأجيل السفر للكثيرين.

وأضاف أن تلك القرارات تسببت في تأجيل سفر الكثيرين لأكثر من شهر وهم الآن في مجال الترانزيت.

وبين زينداح أن هناك التزاما كبيرا بالقرارات والاشتراطات الصحية لأن سلامة الأفراد أولوية، إلا أن هناك تأثيرا كبيرا لتلك القرارات على أوضاع قطاع السفر والسياحة وكبدت الشركات خسائر كبيرة وفادحة.

من جهته، يقول عبد الرحمن اسماعيل مدير مكتب حجز طيران بالفروانية ان القرار الأخير تشغيل الحد الادنى للطيران ادى الى مشكلة لا حصر لها للمكاتب فهو ضربة قاسمة للقطاع في هذا التوقيت الصعب خاصة ان غالبية المكاتب تعمل بربع طاقتها.

واشار الى القرار سيؤدي إلى جدولة 12 ألف تذكرة سفر، وإلغاء وجدولة 80% من الرحلات القادمة إلى الكويت بشكل مبدئي خلال فترة سريان القرار، نظرا لصعوبة تشغيل الرحلة في ظل هذا العدد البسيط والذي لا يتجاوز 35 راكبا بالرحلة الواحدة.

وأضاف: ان هذا العدد القليل سيجعل من عملية التشغيل أمرا مستحيلا ويعرض شركات الطيران لخسائر كبيرة، وبالتالي سيدفع عددا كبيرا منها لإلغاء الرحلات بدلا من إعادة التشغيل، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت منذ القرار بنسبة تراوحت بين 200% و300%، حيث وصل سعر تذكرة دبي- كويت إلى 550 دينارا مع الصعوبة في إيجادها وتحصيلها بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض.

