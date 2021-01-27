4 آلاف دولار لتذكرة السفر للقادمين من أوروبا

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة الى ان سعر تذكرة الطيران للركاب المسافرين الى الكويت تجاوز من الدول المحظورة عن طريق الترانزيت الى 2500 دولار، اما بالنسبة للرحلات القادمة من دول اوروبية فتجاوز سعر التذكرة 4 آلاف دولار هذا الارتفاع بعد القرارات الاخيرة والتي ادت الى الغاء نحو اكثر من 90 الف حجز سفر الى الكويت.

ويقول عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي ناصر المطيري، خلال حديثه لـ«العربي الجديد»، ان قرار تقليص عدد القادمين الى الكويت بغرض تخفيض السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي، يعتبر قرارا غير مدروس. ويضيف ان اسعار التذاكر وصلت لمستويات تاريخية وغير مسبوقة، في ظل الغاء بعض الشركات للرحلات الجوية المجدولة، مشيرا الى ان سعر التذكرة الواحدة من المتوقع ان يتجاوز 3 آلاف دولار في حال استمر تفعيل القرار لمدة اكثر من اسبوع، فضلا عن الخسائر بالمليارات التي ستلحق بشركات الطيران سواء الحكومية او الخاصة، بالاضافة الى خسائر قد تؤدي الى موجة اخرى من افلاس شركات السياحة والسفر بالكويت. وفي السياق، يقول مدير عام شركة مباشر للسياحة والسفر، احمد ناصر، ان عدد الركاب المتوقع تضررهم جراء القرار يصل الى 25 الف راكب، كان متوقعاً وصولهم الى الكويت خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قابله الركاب بتقديم موعد حجوزاتهم، الى ما قبل دخول القرار حيز النفاذ.

ويقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة داناتا للسياحة والطيران راشد العجمي ان الشركات بدأت بالفعل في اعادة جدولة رحلاتها وفقاً للمعطيات الجديدة.

