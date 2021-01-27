الأربعاء 27 يناير 2021 ,14 جمادى الآخرة 1442
رقم العدد:
4200
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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سؤال
ليش للحين في إشارات مرورية برمجتها على أيام دوام المدارس؟!
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