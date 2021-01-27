متى يهدأ شعبنا؟!

الاخيرة

بسبب تخبط وعدم كفاءة وفساد العديد من الإدارات الحكومية المتعاقبة، أصبح على الشعب الكويتي، دون شعوب الأرض قاطبة، أن يصبح مختصاً بالسياسة والاقتصاد والنفط والصحة والتشريع وعلوم الإدارة والقانون الدولي، وعلوم الطيران العسكري والمدني والفضاء، وهندسة الطرق وخلطات الأسفلت، والبيئة والمناخ وأعالي البحار، وخفايا الاستثمار المحلي والدولي، والنصب العقاري ولعبة الثلاث ورقات؛ كي يعرف الصح من الخطأ فيما يطرح على الساحة الكويتية من آراء متضادة، تصله مع كل إشراقة شمس!

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عند أغلب الـ 8 مليارات نسمة شركائنا على الأرض، ولدى أغلب الأشقاء الخليجيين المنجزين، تتفرغ الشعوب لأعمالها الجادة نهاراً، وراحتها وسعادتها ونومها الهانئ دون منغصات ليلاً، تاركة تلك الأعمال «التخصصية» لأهل الاختصاص من وزراء ووكلاء ومستشارين، ورؤساء المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، الذين يفاجئونهم كل صباح بأخبار وإنجازات مبهرة، فمتى يهدأ شعبنا، ويصبح كبقية شعوب العالم والجيران، مطمئناً على حاضره، سعيداً بمستقبله؟!

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آخر محطة:

1- ما أدى إلى القلق الدائم المستمر سلسلة إخفاقات كبرى في اجتهاداتنا وخططنا الكبرى، فمن يصطدم مركبه بالصخور مرات ومرات، ويغرق مرات ومرات، لايمكن أن يهدأ نومه في كابينته، بعكس ركاب بواخر أخرى لم تصطدم أو تغرق، بل تصحو كل صباح على أخبار سعيدة وأماكن جميلة.

2- تتفاءل الشعوب عندما يكون حاضرها أفضل من ماضيها، ومستقبلها أفضل من حاضرها، وتتشاءم الشعوب عندما يكون أمسها أفضل من حاضرها، ومستقبلها كما يوعدون أسوأ من حاضرها.

