وفاة مسؤول مصري خلال مقابلة تلفزيونية!

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كشفت الإعلامية المصرية آية عبد الرحمن، تفاصيل واقعة وفاة مسؤول مصري خلال إجرائها مقابلة تلفزيونية معه، وقالت إنها تعرضت لموقف مهيب، بعد وفاة رئيس شركة مصر للطيران، المهندس أبو طالب توفيق (60 عاما)، بعد دقائق من بدء اللقاء.

وأوضحت عبد الرحمن «بدا رئيس شركة مصر للطيران خلال المقابلة بحالة من التوتر والتعب الشديد، ولاحظت ذلك من خلال تعرقه الشديد خلال جلستها معه، وهذا ما جعلني اقترح عليه أن يأخذ راحة لمدة خمس دقائق، حتى يكون جاهزا للمقابلة». وأردفت «بعدها بدقائق طلب منها العودة واستئناف حديثهما وبدء التصوير، كما أعلن عن رغبته في القيام بجولة وزيارة العمال في مكان عمله، كنت أعلم أن الموظفين كلهم يحبونه كثيراً وتجمعهم علاقة طيبة به».

واستدركت الإعلامية المصرية بقولها «فور البدء في استكمال المقابلة وبعد إجابته عن عدة أسئلة، فوجئت به يسقط على الأرض ميتا».

واختتمت عبد الرحمن حديثها «الحياة لا تستحق أي منازعات أو صراعات حول العمل أو الأشياء الأخرى التي تحدث بين الناس».

