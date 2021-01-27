«مراقبة الطيور»... «تويتر» يحارب الأخبار الكاذبة

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طرح موقع «تويتر» للتغريدات، ميزة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصته.

وتسمح الميزة الجديدة «Birdwatch» (مراقبة الطيور) للمستخدمين بالتحقق من صحة التغريدات.

وأطلق «تويتر» نسخة تجريبية من الميزة الجديدة، تشمل ما يقرب من 1000 مستخدم في أميركا كبداية، الذين سيسمح الموقع لهم بإضافة ملاحظات إلى التغريدات بغرض توفير سياق لها.

في الوقت الحالي يمكن للمستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي كتابة ملاحظات على التغريدات الفردية، لكنها لن تكون مرئية لكل مستخدمي «تويتر»، وإنما على موقع «Birdwatch» فقط.

كما أنه يمكن للمستخدمين المشاركين في تجربة الميزة الجديدة تقييم الملاحظات المقدمة من المشاركين الآخرين في البرنامج.

وقال نائب الرئيس للمنتج، كيث كولمان: «نهدف في النهاية إلى جعل الملاحظات مرئية مباشرة على التغريدات لجمهور تويتر العالمي، وذلك عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوعة من المغردين المساهمين».

وأكد «تويتر» أنه كان يعمل على ميزة «Birdwatch» في العام الماضي، لكنه لم يكن يتوقع أن يطلق البرنامج قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

