أجا وسلمى.. سياحة «حائلية»

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من المواقع السياحية في حائل السعودية، التي شهدت ارتفاعاً في نسبة الزيارات خلال موسم «شتاء السعودية»، سلسلة جبال «أجا وسلمى» اللذين يُشكلان علامة فارقة في «السياحة الحائلية». ولأهمية التنزه فيها لا تكاد تخلو قائمة المجموعات السياحية من زيارتها؛ حيث أصبحت أحد أهم المسارات السياحية في «عروس الشمال» حائل. وتكتسي جبال «أجا وسلمى» بأشجار الطلح؛ الأمر الذي جعل منها مكاناً مثالياً للتنزّه؛ والتخييم، والتعرُّف على النباتات المنتشرة فيها، ورصد النجوم بالتلسكوبات، وزيارة المواقع الأثرية. أما الباحثون عن «السياحة التراثية» فما عليهم إلا التوجه نحو «قرية توران» في عمق جبال أجا، التي تحتضن آثار قصر حاتم الطائي، وهو من أهم نقاط الجذب السياحي للمنطقة. وفي جبال سلمى الكثير من العيون والمزارع والفوهات البركانية الشاهقة.(واس)