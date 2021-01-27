رجال الإطفاء حرروا يد مواطنة حُشرت في آلة فرم الخضار

الاخيرة

تمكن رجال الإطفاء، أمس، من إخراج يد مواطنة انحشرت في آلة لفرم الخضار بالتعاون والتنسيق مع أطباء الجراحة في مستشفى الجهراء. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب، إن غرفة عمليات قوة الإطفاء العام تلقت بلاغاً يفيد عن انحشار يد مواطنة داخل آلة كهربائية، مشيراً إلى أنه وعند وصول رجال الإطفاء ومعاينة الحادث تبين أن المصابة تحتاج إلى عناية طبية فتم إرسالها عن طريق الطوارئ الطبية وفرقة الإطفاء إلى مستشفى الجهراء وتم ادخالها إلى غرفة العمليات الصغرى. وأوضح أن غرفة العمليات وجهت فرقة إطفاء مركز الإنقاذ الفني للعمل على إخراج يد المواطنة بالتعاون والتنسيق مع أطباء الجراحة بالمستشفى وبعناية ودقة لعدم حصول أي مضاعفات. وذكر الغريب أن رجال الإطفاء استخدموا معدات خاصة ودقيقة لقطع الأجسام المعدنية، وتمكنوا من إخراج يد المواطنة بعد عملية مضنية ودقيقة، لافتاً إلى أن الطاقم الطبي المختص باشر بإجراء اللازم لعلاجها.