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وطن النهار

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بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

الناصر استقبل نائب وزير الشؤون الخارجية الإيرانية


استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية صباح امس الثلاثاء نائب وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وسفير الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية السفير مجدي الظفيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.


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