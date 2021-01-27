الفريح: «الوطنية لحماية الطفل» تدعو لإنشاء «مراكز إيواء» في جميع المحافظات

وطن النهار

قالت رئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح ان اللجنة سعدت بدعوة لجنة المرأة والاسرة بمجلس الامة للتشاور في أهم القضايا المتصلة بالأطفال، لدعمنا على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وللحد من حجم الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الأطفال في مجتمعنا.

واضافت: لقد سعينا جاهدين منذ الوهلة الأولى لإنشاء الجمعية الوطنية لحماية الطفل عام 2006 وحتى اليوم إلى تحقيق أهم الأهداف في هذا الشأن ويأتي على رأسها وضع قانون متكامل لحقوق الطفل، وسعينا إلى إقراره، وقد كان للجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة الدور الكبير للدفع بإقراره حتى صدر المرسوم 21 لسنة 2015. وإن لم يتضمن هذا المرسوم جميع مواد مشروع القانون، على أمل أن نعاود النظر فيه بين الفينة والأخرى لإضافة ما يمكن إضافته، أو تعديل بعض مواده.

واوضحت ان من أهم القضايا التي تدعو اللجنة الى تنفيذها إنشاء مراكز إيواء في جميع محافظات الدولة، على أن يتزامن إنشاء هذه المراكز مع إقرار هذا القانون، لكن ذهبت مطالبتنا أدراج الرياح، وقد سبقتنا دول الخليج جميعاً إلى إنشاء مثل هذه المراكز ومنذ سنوات عديدة مضت.

واستطردت د. سهام الفريح قائلة: اننا الان نقف عاجزين أمام حالات من العنف ضد الاطفال ترد كل يوم، ولو كانت هذه المراكز موجودة لآوتهم، وقامت على علاجهم نفسياً واجتماعياً إذ لا يجوز أن يدفع بهؤلاء الأطفال الى المستشفيات أو إلى دور الرعاية الاجتماعية.

واشادت بدعم وزارة الداخلية بإداراتها ذات العلاقة في مساعدتنا لمعالجة الكثير من حالات العنف التي ترد إلينا، موضحة ان استجاباتهم لنا لا تتوقف حتى لو كانت في ساعات متأخرة من الليل، ونود أن تعود الشرطة المجتمعية إلى ما كانت عليه وذلك لتزويدها بما تحتاجه من طاقات بشرية ومادية.

وختمت بقولها: وأدعو إلى أن تقوم وزارة التربية بإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن المراحل الإلزامية لتعليم الطفل، وكيف لا ونحن نعيش في ظل دولة ثرية وقليلة السكان، كما أدعو الى تفعيل القانون الذي يلزم أرباب العمل في المراكز الحكومية والخاصة إلى إنشاء حضانات في كل مركز عمل فيه 50 أماً عاملة فأكثر، فحتى الآن، لم يسوق هذا القانون.

