«النجاة الخيرية»: تخريج ألف مشارك في «علمني العربية»

وطن النهار

اختتمت جمعية النجاة الخيرية ممثلةً في معهد كامز للتدريب التابع للجمعية والمعتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي دورات لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك ضمن مشروع «علمني العربية» والذي تنفذه النجاة الخيرية بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف حيث استفاد من المشروع 1008 مشاركين. وأشادت مديرة معهد كامز المستشارة هند الرباح بدعم الأمانة العامة للأوقاف للمشروع مؤكدة أن دورات تعليم اللغة العربية تمت في أكثر من موقع ولمدة 4 أشهر، موضحة أنه رغم تحديات أزمة كورونا استمر العمل بالمشروع واستكملنا الجهود والتدريب «عن بعد» وذلك نظراً للظروف الصحية الحالية واتباعاً للإجراءات الاحترازية وتفعيلاً لضرورة التباعد الاجتماعي حيث تم اختتام التدريب بالمشروع خلال شهر ديسمبر 2020. وتابعت الرباح : بذلت إدارة الشؤون النسائية بلجنة التعريف بالإسلام، جهوداً حثيثة تجاه تعليم اللغة العربية وقدمت دوراً بارزاً حيال تنظيم الدورات للمهتديات الجدد بأفرع اللجنة قبل وأثناء الأزمة وكذلك الاشراف الفني عليها، حيث كان لإدارة الشؤون النسائية اسهامات متميزة في تأسيس مناهج متخصصة للغة العربية، مبنية على أسس منهجية صحيحة ذات بعد تعليمي وأثر بناء في شخصية المنتسبات، بجانب إشراف طواقم مميزة من أهل الخبرة والدراية ومتخصصين أكفاء على تنفيذ المشروع والذي حظي بدوره بقبول واستحسان شريحة المنتسبين للمشروع.

وفي ختام تصريحها تقدمت الرباح بشكر الأمانة العامة للأوقاف مثمنة دعمها المبارك لجمعية النجاة الخيرية حيال تنفيذ مشروع تعليم اللغة العربية والذي سيكون له انعكاس إيجابي على الجاليات غير العربية والمجتمع بشكل عام.

