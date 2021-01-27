الساير: «كورونا» تسبب بمشكلات نفسية

وطن النهار

فيما أكدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير، أن جائحة «كوفيد- 19» تسببت للطلبة بمشكلات نفسية وتربوية واجتماعية، أعلنت اطلاق مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة، مشيرة إلى أنه يلبي حاجات ملحة لعدد كبير من الطلبة ويتماشى مع شعار الامم المتحدة الذي وضع بعنوان «انعاش التعليم».

وشدد الساير في تصريح صحافي، على ان الجمعية تواصل نشاطاتها في دعم الطلبة ذوي اختلافات التعلم واولياء امورهم، لافتة إلى أن معظم الدول لجأت مضطرة إلى التعليم الالكتروني الذي كان له آثار اكاديمية ونفسية واجتماعية سلبية خاصة لمن لديهم صعوبات تعلم، مبينة ان هذه الفئة بحاجة الى طرق تدريس خاصة بهم والى تواصل مباشر مع المعلم.

وأوضحت أن الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لم تكن اقل وطأة، ما دفع الجمعية الى اطلاق مشروع «الخدمات التعليمية المتكاملة الدعم الاكاديمي والنفسي والاجتماعي»، مؤكدة التزامهم تجاه ابنائنا من ذوي اختلافات التعلم والسعي نحو تحقيق رؤيتهم في تطوير التعليم النوعي في الكويت الذي يحتم بذل الجهود لتقديم خدمات تعليمية متكاملة لا تحتمل التجزئة.

وأضافت أن الجانب النفسي والاجتماعي لا يقل اهمية عن الجانب الاكاديمي لانهما مهمان في تعزيز ثقة الطالب بنفسه ويخففان من الضغوط التي تعرض لها بسبب حرمانه من التواجد في المدرسة التي كانت له بمثابة بيته الثاني.

وأعربت عن أملها أن ينزاح هذا الوباء وترجع مدارسنا عامرة بأبنائها ومعلميها وتتمكن من الارتقاء بأهم عنصر اساسي للتطوير وهو الانسان، مشيرة إلى أن الجمعية قامت بتنظيم ثلاث فعاليات اولها «ملتقى اولياء الامور الثامن تحت عنوان «كوفيد- 19» واثره النفسي والتربوي المجتمعي على الابناء».

وأوضحت الساير لقد تم تنظيم ورشة العلاج باللعب كانت الفعالية الثانية حيث قامت د. بثينة المقهوي- استشاري علاج نفسي- بالتعريف العلاج باللعب على انه « احد اساليب العلاج النفسي والذي يستخدم اللعب للتواصل ومساعدة الأطفال لمنع أو لحل التحديات ولاندماج اجتماعي أفضل ولنمو العواطف والتعامل مع الصدمات، كما يمكن استخدام العلاج باللعب كأداة تشخيص» ثم قامت بعرض نماذج لجلسات علاجية.

ولفتت إلى مشاركة كل من دكتور علم النفس الفيسيولوجي والأدوية النفسية جامعة الكويت كامل الفراج، والدكتورة في صعوبات التعليم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منال الديحاني وامينة العبيدلي موجهة فنية للتخاطب بوزارة التربية في ادارة مدارس التربية الخاصة بتقديم عرض لمعلوماتهم وملاحظاتهم حول هذا الموضوع ثم قاموا بالإجابة على اسئلة الحضور.

وفي الفعالية الثالثة قامت انوار عبدالله باحثة نفسية بإعداد وتقديم دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان «النمذجة بين الكلاسيكية والتقنية الحديثة» تحدثت فيها عن اسلوب النمذجة واساليبها الحديثة وعن البرامج الالكترونية التي تساعد في بناء نماذج العلاج النفسي ثم قامت بتدريب المشاركين على احد هذه البرامج.

