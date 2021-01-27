انهيار جزئي لجسر قيد الإنشاء على «السابع»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن تعرض جسر قيد الإنشاء على طريق الدائري السابع لانهيار جزئي تمثل في الشدة الحديدية الخاصه لتدعيم الاجزاء الخرسانية للجسر المزمع انشائه وذلك بعد اصطدام شاحنة محملة بمواد إنشائية دون وجود أضرار مادية أو أي خسائر ولله الحمد.

وبينت الهيئة انه وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بأن العمل جارٍ على إزالة الشدة الحديدية التي سقطت من جسر قيد الإنشاء على (الدائري السابع) بعد حادث اصطدام الشاحنة بها، وذلك حرصاً على سلامة وأمن مرتادي الطريق، مؤكدة أنها ستتابع مع الجهات المعنية أسباب هذا الحادث لمحاسبة المتسبب في إتلاف أي ممتلكات عامة جراء هذا الحادث.

